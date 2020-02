Notte da incubo per Michelle Hunziker, spavento nella camera d’albergo: ecco cosa è successo

Michelle Hunziker: paura nella notte

Michelle Hunziker si prepara a tornare al tg satirico Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti, non prima però che quest’ultimo venga affiancato per una settimana da Francesca Manzini. Nel frattempo la conduttrice svizzera è impegnata su altri fronti documentando il tutto attraverso delle Stories sul suo account Instagram.

La madre di Aurora Ramazzotti nelle ultime ore è lontana dal marito Tomaso Trussardi e dalle figlie Sole e Celeste per motivi di lavoro, quindi ha dormito in un hotel. Ma nel cuore della notte le è accaduto qualcosa che l’ha fatta spaventare molto.

La vendetta della make up artist ala soubrette elvetica

Ebbene sì, Michelle Hunziker ha trascorso una notte da vero incubo e ha deciso di raccontarlo a tutti coloro che la seguono su IG. La conduttrice di All Together Now attraverso delle Stories ha parlato della notte movimentata che ha dovuto affrontare a causa di una vendetta da parte della sua truccatrice, Laura Berenghi.

Il giorno precedente a San Valentino mentre la soubrette elvetica era distratta dal trucco, la sua make up artist ha preso di nascosto alla donna delle pulizie la chiave della stanza dove alloggia l’ex moglie di Eros Ramazzotti. Verso le 4:30 del mattino, documentando il tutto con simpatiche clip su IG storie, la Berenghi ha dato il via alla sua vendetta. In che modo?

Lo scherzo della truccatrice Laura Berenghi a Michelle Hunziker

Attraverso le Stories di Instagram è possibile vedere la truccatrice di Michelle Hunziker che dice: “Che ansia, sto già ridendo io”. Nel frattempo la donna documentava passo passo il suo scherzo ai danni della conduttrice svizzera. A quel punto la make up artist si è intrufolata all’interno della camera della professionista Mediaset mentre quest’ultima dormiva tranquillamente.

Quindi ha raggiunto il letto fino a scuoterla nel sonno. “Ma sei scema? Ma che ora sono”, ha esclamato molto spaventata la madre di Aurora Ramazzotti, mentre la sua truccatrice per il tanto ridere non riusciva più a pronunciare nessuna frase.