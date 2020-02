Teo Mammuccari, siluro a Enrico Brignano: “Scappa”

Teo Mammuccari mette nel mirino Enrico Brignano: ecco perché non hanno condotto Le Iene insieme

Eletto primo campione de Il Cantante Mascherato, il programma importato in Italia su Rai Uno con Milly Carlucci alla conduzione, Teo Mammuccari ha sorpreso tutti quanti per le doti canore. Chi se lo sarebbe mai immaginato? L’istrione romano tornerà stasera al ruolo che più gli compete, che il pubblico adora.

Annunciato in compagnia di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi nella nuova puntata di C’è Posta per Te, supponiamo sfodererà la conclamata ironia, da sempre suo tratto distintivo. Quando bisogna bacchettare, attenti però, perché sa perfettamente il fatto suo e se qualcuno o qualcosa gli vanno poco a genio lo esprime chiaramente.

Striscia La Notizia sfumato sul più bello

Al settimanale Chi, Teo Mammuccari raccontò anni fa vari retroscena riguardo la sua carriera. Allora sembrava essersi bruscamente arenata. E le motivazioni le diede lui stesso. Avrebbe dovuto prendere in mano Striscia la Notizia con Raffaella Carrà, erano prossimi a mettere nero su bianco. Ma poi successe qualcosa di poco piacevole, e non se ne fece nulla.

Era uno dei pupilli di Antonio Ricci, aveva fatto tanti programmi con lui, poi – lamentava Teo Mammuccari – è improvvisamente sparito dalla sua trincea. Sui dettagli bocca assolutamente sigillata, anche se una battuta su Ezio Greggio se la lasciò scappare.

Non aveva pensato ad una loro rivalità, sulla imbeccata del giornalista doveva dire che effettivamente Greggio gli ha ‘scippato’ due trasmissioni. Stessa ostilità nei confronti de Le Iene. Qualche anno fu vicino ad assumerne le redini. Invece lo contattò Davide Parenti, l’ideatore del programma per comunicargli di non ritenerlo adatto accanto a Brignano.

Teo Mammuccari: attacco a Enrico Brignano

Teo lo ringraziò di averlo detto: non l’avrebbe mai fatto. Brignano pretende l’attorino altrimenti scappa, non può fare il monologo di un’ora e mezza. Non potevano convivere. Se gli si fanno due battute non scritte sul copione – concludeva – va nel panico. I vari “figli di Proietti” fanno ridere solo con giochi di parole, anche se portava rispetto nei confronti del loro maestro.

Poi Mammuccari a Le Iene approdò ugualmente, in coppia con Ilary Blasi, professionista ammirata ed amica nella vita. Per accettare una proposta Teo crede sia fondamentale l’alchimia, che non è invece mai stata scattata tra lui e Brignano. Due mondi diversi di interpretare la comicità. Due rette parallele, mai destinate ad incrociarsi.