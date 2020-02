Sabrina Ferilli: “Non ho mai voluto avere figli perché…”

Sabrina Ferilli non ha mai pensato a diventare mamma: ecco perché

Questa sera, insieme ai suoi compagni di viaggio a Tu Si Que Vales, ci sarà pure lei: Sabrina Ferilli, bellissima donna e attrice sublime.

Con la simpatia ha saputo conquistare l’Italia intera, donne e uomini, che fanno il tifo per lei in qualunque occasione. Tra un impegno e l’altro davanti alle telecamere, nel privato ha avuto diversi compagni, un sentimento però mai coronato con i figli.

Come mai? In un’intervista a La Stampa lo ha spiegato la stessa Sabrina Ferilli. In sostanza, se la maternità è, nel caso di parecchie donne, l’unico traguardo degno di nota, forse l’unico per cui consacrare l’intera esistenza, per la Ferilli non pare sia mai rappresentato una priorità.

Decisioni ben ponderate

Le voci uscite sulla presunta gravidanza sono state numerose, e forse anche questo ha spinto la diretta interessata a mettere un punto, parlandone in prima persona.

Dalle parole di Sabrina Ferilli emerge piena consapevolezza. Ogni decisione presa è stata ben ponderata. Nulla lo ha mai lasciato al caso, ha ragionato su quanto desiderava, assumendosi pure il rischio di fare alcune rinunce, magari azzardate, ma fedeli ai suoi reali propositi.

Non se l’è mai sentita di mettere al mondo figli, ha provato ad adottarne uno, ma non è stata fortunata. Infine, le cose hanno seguito il loro corso e non ne ha fatto un dramma. I paragoni con i percorsi degli altri non le hanno mai importato. Bisogna essere felici di ciò che si ha.

Sabrina Ferilli: poca gente attorno, ma di qualità

È convinta che nella vita si decida dove si voglia andare, lei rincorreva l’autonomia, avere poca gente attorno, ma di grande qualità. Si è impegnata, con determinazione e grinta, e quello che non ha avuto è perché non l’ha voluto.

Forse, anzi probabilmente, la Ferilli si sarebbe rivelata un’ottima madre. La vita è però fatta di sliding doors e, anche se è stata prossima ad adottare un figlio, oggi tira avanti tranquillamente, sempre con il sorriso sulle labbra.