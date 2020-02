Gerry Scotti, addio alla tv: “Ho altri progetti”

Gerry Scotti è stato vicino a lasciare la televisione

È una presenza fissa sul piccolo schermo. Da Caduta Libera a Conto alla Rovescia, fino a Chi Vuol Essere Milionario?, neanche per un istante Gerry Scotti ha riposato durante questa stagione televisiva. Eppure anni fa, quando aveva compiuto i 59 anni, aveva annunciato in una lunga intervista sulle pagine di Vanity Fair di volersi ritirare dalla tivù.

Il popolare volto italiano, conduttore di diversi programmi di notevole successo, pensava già a cosa fare una volta superata la fatidica soglia dei 60 anni. Si immaginava lontano dalle telecamere, mondo che lo ha consacrato in tutta Italia e gli ha dato modo di condurre una vita benestante.

Ad un passo dal mollare tutto

Nato in un paesino in provincia di Pavia, Gerry Scotti si è ritagliato il suo spazio nel gotha dei conduttori. Allora però sembrava volesse voltare pagina per diventare un imprenditore. Il sogno nel cassetto era di produrre vino di qualità, magari rilevando un’azienda già attiva sul mercato.

Ad ogni modo, esprimeva il desiderio di girare un documentario su argomenti quali il cibo o i viaggi, notoriamente sue grandi passioni. Sull’erede Gerry Scotti confidava di averlo già in casa: Edoardo, che aveva da poco compiuto 22 anni. Lo definiva molto bravo e non negava di aver provato a rendergli la strada verso il successo decisamente più semplice.

Perché raccomandare nel mondo dello spettacolo un talento non lo considerava grave, come invece lo sarebbe in altri settori, quali, ad esempio, la medicina, dove un dottore non all’altezza rischia di compromettere definitivamente la salute di un paziente.

Gerry Scotti e il ricambio generazionale in tv

Il ricambio generazionale era un problema minore in tv, rispetto ad altri campi, quali gli ospedali, la ricerca e l’università. Fortunatamente poi lo scenario dell’addio non si è mai concretizzato. Anzi, è il ritratto perfetto dell’uomo in carriera, felice dei risultati raggiunti, ma, allo stesso tempo, desideroso di centrarne tanti altri.

Per vederlo all’opera, in qualità di ospite, appuntamento a C’è Posta per Te di Maria De Filippi, in onda questa sera su Canale 5.