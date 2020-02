Emma Marrone, papà Rosario stuzzica De Martino: “Occhio”

Emma Marrone: papà Rosario risponde sarcastico a Stefano De Martino

Se la mela non cade mai troppo lontano dall’albero, anche Emma Marrone deve aver ereditato le ambizioni artistiche da qualcuno in famiglia. E quel qualcuno è Rosario, il padre. Il legame tra loro è solidissimo, tanto che prima del trionfo ad Amici l’ex compagna di Marco Bocci e Stefano De Martino seguiva spesso il genitore nei tour nei locali dove si esibivano insieme.

Oltre a cantare, Marrone Senior sa pure suonare la chitarra e spesso i due si lasciano andare in duetti. Nato il 18 settembre del 1955 sotto il segno della Vergine (almeno stando alle informazioni trapelate), Rosario, salentino e pugliese doc, vive insieme alla sua famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce.

Passione di famiglia

Ospite questa sera con Emma Marrone a C’è Posta per Te, Rosario non è un musicista come la maggior parte delle persone crede, si tratta infatti di una semplice passione, ma nella vita di tutti i giorni svolge il lavoro di infermiere.

Il richiamo nei confronti dell’arte lo sente però fortissimo fin da quando aveva appena otto anni e suo papà, il nonno di Emma, gli regalò la sua primissima chitarra elettrica. Gli anni delle scuole superiori non furono per lui una passeggiata.

Il padre di Emma Marrone desiderava studiare musica ma purtroppo i soldi non bastavano per supportare entrambi gli studi e così scelse di imparare da autodidatta. A lui i fan dell’ex vincitrice di Sanremo devono molto, perché costrinse a cantare nel suo gruppo dell’epoca, mentre Emma, che allora aveva appena 9 anni, rincorreva il sogno di diventare ginnasta.

Tra padre e figlia c’è un rapporto stupendo. Spesso costretti a stare distanti, Rosario ha sempre preso le parti della sua piccolina, pure dopo la traumatica rottura con Stefano De Martino.

Emma Marrone: cuore di papà

Anni fa il ballerino inserì, ad esempio, un post sul suo profilo Facebook, dove l’oggi presentatore mostrava la “dieta speciale” seguita: cheesecake e mousse al cioccolato.

In calce il papà della cantante gli suggerì di non ingrassare. Forse era una battuta o forse sottintendeva una vena polemica. Chi lo sa. Da quelle parole sembrava emergere istinto protettivo: occhio a far soffrire Emma!