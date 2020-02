Rudy Zerbi: “Mia moglie e mio figlio sono quasi morti”

Rudy Zerbi, testimonianza choc: la compagna e il figlio hanno quasi perso la vita

Rudy Zerbi, tra i professori più chiacchierati di Amici, ha superato brillantemente l’appello di Tu Si Que Vales, dov’è ormai una presenza super collaudata negli schemi del format, tanto come Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari.

Dall’esperienza nel talent ha sempre mostrato una spiccata predisposizione nel mettersi davanti alle telecamere. Che non lo intimoriscono mica.

Anzi, spesso porta lui gli scomodi abiti del cattivone di turno. Ma tra finzione e realtà ci passa un abisso. Anche lui ha le sue fragilità ed anni fa corse un grosso pericolo, quando la vita sembrava gli stesse portando via la compagna e il figlio.

Emozione speciale

Mentre portava Leo al primo giorno di nido (un’emozione familiare visto che prima di lui c’erano già passati Tommaso, Luca ed Edoardo) Rudy Zerbi si è sentito toccato in modo diverso.

Leo ha infatti rischiato di non arrivarci, ha combattuto per la vita insieme a sua madre per parecchio tempo e accompagnarlo nel primo grande passo verso la Vita gli ha riempito il cuore di gioia e gli occhi di lacrime.

Rudy Zerbi ha poi proseguito il racconto a Vanity Fair. Dieci mesi prima era nato Leo. Al 7° mese di gravidanza la sua compagnia, mentre era a casa da sola, ha subito un distacco totale della placenta. Lui si trovava in studio, con il telefono staccato. I collaboratori hanno cominciato a fargli cenno di uscire, ma lui chiedeva ancora qualche attimo: avevano quasi finito.

Rudy Zerbi: dramma in ospedale

Lo è dovuto andare a prendere per un braccio il produttore. Una volta accorso all’ospedale Rudy ha appreso la notizia: stavano morendo sia Maria sia Leo. Una volta nato, necessitava di cure speciali e un ristretto numero di ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano piene. Così li hanno portati al Casilino, un ospedale di periferia. Tutto si è infine risolto per il meglio.

Quell’episodio ha profondamente segnato Zerbi, facendogli capire quanto gli infermieri siano una presenza fondamentale. Con il loro supporto hanno potuto continuare a vivere il loro romanzo d’amore, ancora oggi.