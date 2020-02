Elodie bollente, accavalla le gambe ma il vestito è troppo corto: si vede tutto [FOTO]

Elodie e il successo a Sanremo 2020

Elodie è reduce dalla sua seconda ospitata al Festival di Sanremo. Alla kermesse canora condotta da Amaedeus e giunta alla 70esima edizione, la Di Patrizi si è presentata con ‘Andromeda’, brano scritto dal suo caro amico Mahmood.

Nonostante non si è classificata nelle prime tre posizioni, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta ottenendo un discreto successo in radio. La ragazza, inoltre, continua a mandare in tilt tutti coloro che la seguono su Instagram con degli scatti davvero sensuali. Andiamo a vedere cosa ha postato sul social un po’ di tempo fa.

La Di Patrizi incanta il popolo del web

Elodie è riuscita ancora una volta a rubare la scena a chiunque anche quando è comodamente seduta di fronte ad un tavolo. La cantante ha accavallato un po’ le gambe e, grazie ad un vestitino corto, tutti coloro che la seguono su Instagram sono andati in tilt. La fidanzata di Marracash non ha fatto nulla di scandaloso, resta il fatto che ha attirato l’attenzione del popolo del web.

Nella foto in questione, l’ex allieva di Amici con molta probabilità era seduta al tavolino di un bar. Lo sguardo della ragazza era rivolto da un’altra parte, non verso l’obiettivo di colui che ha realizzato la foto. La giovane mostra una carnagione scura e capelli molto chiari. Ovviamente la sua iniziativa ha ottenuto un botto di likes e tantissimi complimenti. (Continua dopo il post)

Elodie parla di Marracash a L’Assedio di Daria Bignardi

Dopo la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Andromeda’, Elodie si è raccontata a L’Assedio, il programma di Canale Nove condotto da Daria Bignardi.

La cantante romana ha parlato della sua vita, della sua carriera e del fidanzato, ossia il rapper e produttore musicale siciliano Marracash. L’ex allieva di Amici ha detto che la cosa bella dell’incontro con Fabio è che per la prima volta riesce a confrontarsi con un uomo che la capisce realmente.