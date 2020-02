Una Vita anticipazioni spagnole: Telmo mette alle strette Lucia

Manca ormai poco alla nuova stagione di Una Vita, che vedrà molti cambiamenti in quel di Acacias. Celia e Trini non ci saranno più, mentre Samuel sarà sposato con Genoveva. Telmo e Lucia invece continueranno ad emozionare il pubblico, che scoprirà cosa è successo in questo arco temporale.

La Alvarado è sposata con Eduardo, mentre Telmo ha lasciato gli abiti sacerdotali. Quando il Martinez scoprirà che Lucia ha un figlio, comincerà a convincersi che in realtà sia lui il vero padre e proverà a far parlare la sua amata.

Una Vita anticipazioni: Telmo sta per lasciare Acacias

Nella nuova stagione della soap opera, conosceremo Bellita e la sua famiglia. La giovane ragazza dovrebbe sposare Alberto, nonostante non ne sia innamorata. Intanto, un uomo misterioso comincerà a seguire Genoveva e Samuel.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Telmo avrà un incontro con Lucia, nel corso del quale vorrà sapere se Mateo è suo figlio. La Alvarado non intenderà dare spiegazioni, facendo infuriare l’ex religioso, che deciderà così di lasciare il quartierino. Nel frattempo, Ramon verrà a sapere da Liberto che la situazione economica di Felipe è disastrosa e si offrirà di aiutare l’amico.

Gli spoiler di Una Vita continuano con l’ansia di Genoveva, messa al corrente da Carmen del fatto che un uomo ha chiesto informazioni sul suo conto. Samuel capirà che si tratta di Ariza e l’angoscia lo assalirà. Intanto, Felipe farà le sue scuse a Lucia e Ramon e li ringrazierà per avergli aperto gli occhi riguardo la sua situazione. Anche se Celia è morta, è ora di reagire e di tornare a lavorare.

Telmo vuole sapere la verità da Lucia

Quando la Alvarado vedrà il suo amore Martinez non riuscirà a trattenere l’emozione. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Telmo le dirà di essere certo che Mateo sia suo figlio. Se non confessa, lascerà per sempre Acacias. Nel frattempo, Genoveva farà in modo che Samuel incontri Ariza, mentre Felipe accetterà l’offerta lavorativa di Ramon.

Messa alle strette, Lucia rivelerà a Telmo che Mateo è suo figlio ma che, impaurita dal fatto che potesse essere rifiutata da lui, preferì sposare Eduardo. Il Martinez sarà al settimo cielo e le prometterà di fare di tutto per riavere il suo amore.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Samuel sarà costretto a confessare la verità a Genoveva: Ariza è sulle loro tracce per recuperare una grossa somma di denaro prestatogli in passato. Entrambi sono in pericolo e se non troveranno in tempo i soldi necessari, senza dubbio faranno una brutta fine.