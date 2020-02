Caterina Balivo giudica Maria De Filippi: “Scommetto che…”

Caterina Balivo parla di Maria De Filippi: è convinta che faccia una cosa

Da diverse stagioni Caterina Balivo conduce programmi di successo nella fascia pomeridiana. Quotidianamente è oggi alle prese su Rai Uno con Vieni da Me, format da lei curato in prima persona fin dalla creazione e trasformato in una bella realtà.

L’ex concorrente di Miss Italia ha parlato di tanti argomenti nella cover story del settimanale Oggi. Ebbene, disquisendo sul “successo” la partenopea ha rivelato che ha un costo, la fatica si fa sempre. E per spiegare il concetto menziona Maria De Filippi: anche una come lei, all’apice da anni, si impone sacrifici quotidiani. Ne è convinta.

Il giudizio della partenopea

Insomma, Caterina Balivo indirizza parole di stima alla sua collega. Pur tanto popolare, deve sacrificare qualcosa in ambito lavorativo e familiare. Ogni volta – aggiunge – si ha la sensazione che le cose cadano dal cielo e invece non è così. Si decidono e occorre abnegazione per mantenerle. Adagiarsi sugli allori è il peggiore peccato, perché qualcuno sarà sempre pronto a rubarti il posto.

Sempre nell’intervista pubblicata sulle colonne del magazine, Caterina Balivo traccia un bilancio sulla sua carriera e sul suo privato. Non ama sbilanciarsi in quanto è un’anima irrequieta. Vive qui ma vorrebbe essere altrove. Ha un lavoro e desidererebbe fare qualcosa di diverso. È madre di due figli e desidera il terzo.

A proposito di progetti televisivi, ne menziona uno top secret. Il direttore di Rai Uno ha infatti espresso complimenti alla nativa di Aversa e ha parlato di una “sorpresa” per il futuro. In pochissimi la conoscono.

Caterina Balivo: progetto top secret

Una riservatezza dettata dal timore. È una cosa troppo divertente, tuttavia – spiega Caterina – se la sbandiera ai quattro venti l’idea gliela rubano. E conclude dichiarando che Sanremo, sebbene sia il sogno di chiunque faccia il suo mestiere, non costituisce una priorità.

Intanto, c’è questo progetto top secret da studiare insieme alla rete e alla squadra di autori. Cosa tirerà fuori dal cilindro? Le parole della Balivo suscitano naturale curiosità nei telespettatori. Tempo qualche mese (o settimana?) e scopriremo di che si tratta.