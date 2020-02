Achille Lauro sotto attacco: “Pensi a fare il cantante!”

Achille Lauro attaccato da Paolo Brosio per la sua esibizione al Festival di Sanremo 2020

Nonostante abbia chiuso a metà classifica, uno dei vincitori di questo Festival di Sanremo 2020 appena concluso è Achille Lauro. Lo strascico di discussioni scoppiato a Sanremo investe nuovamente il trapper, salito all’attenzione popolare lo scorso anno con il brano Rolls Royce e capace ancora di sconvolgere gli animi per gli show offerti nella kermesse canora.

Durante le sue performance ha sempre sceso le scale in modo eccentrico, stravagante e chiacchierato. In molti lo supportano, tuttavia c’è chi contesta l’artista, come Paolo Brosio. Il giornalista, da anni devoto religioso, ha commentato la sua prima esibizione sul palco dell’Ariston, quando il 30enne ha omaggiato, a proprio modo, San Francesco.

Il contrario della povertà

Achille Lauro si è effettivamente spogliato, restando a piedi scalzo, con appena un body indosso, destando parecchio scalpore. Durante un’intervista al programma radiofonico I Lunatici, condotto su Radio 2 da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Brosio ne ha attaccato lo stile. Se è un cantante allora dovrebbe limitarsi a quello. Un conto è cantare, un altro è fare uno show legato al modo di vestirsi.

Sulle analogie tra lui e San Francesco, è categorico: non bisogna scherzare su certi argomenti. San Francesco era un santo che conduceva una vita in povertà, mentre quel vestito dubita fosse l’icona della povertà. E poi “questa roba” non c’entra niente con la musica, ha concluso l’ex inviato di Emilio Fede.

Contro Achille Lauro si è schierata negli scorsi giorni pure Radio Maria, attraverso un lunghissimo post sui social. D’altra parte è vero che varie note personalità, da Cristiano Malgioglio a Mara Venier, si sono pubblicamente pronunciaeo a favore del cantante.

Achille Lauro non passa mai inosservato

Niente di cui sorprendersi. Stiamo, infatti, pur sempre parlando di un personaggio volutamente trasgressivo, avverso a ogni sorta di preconcetto e dottrina morale. Come sempre accade in questi casi ci sarà sempre chi lo contesterà, ma tutto sommato il diretto interessato ha più di un motivo per sorridere.

Se il suo obiettivo era risvegliare le coscienze, può già festeggiare. Anonima la sua partecipazione a Sanremo non lo è stata affatto.