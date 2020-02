Raffaella Carrà torna in tv: sfiderà Maria De Filippi?

Raffaella Carrà sarebbe sul punto di tornare in prima serata: sfiderà Maria De Filippi?

In occasione del 25ennale dalla prima puntata di Carramba che sorpresa, Raffaella Carrà sarebbe in procinto di sbarcare in prima serata su Rai Uno, su desiderio di Stefano Coletta, il nuovo direttore della rete.

Dall’indiscrezione lanciata da TvBlog, la conduttrice vorrebbe presentare una serata evento dedicata all’anniversario di Carramba nella stagione televisiva 2020/2021, mentre Coletta sarebbe più propenso a lanciare una nuova edizione dello spettacolo, formato da più persone (forse tre), da mandare però in onda prima dell’inverno, precisamente ad ottobre, per anticipare il ritorno di C’è Posta per Te, con Maria De Filippi.

Alla ricerca di una collocazione sicura

Stando sempre a Blogo, Raffaella Carrà desidererebbe una collocazione sicura per l’eventuale riproposizione del suo storico format, specie sul piano degli ascolti. Invece Coletta pare tener conto dei costi necessari alla realizzazione.

Sembra improbabile una guerra ai Maria De Filippi: il confronto sarebbe esclusivamente per lil periodo occupato. Carramba sarebbe trasmesso entro la fine di quest’anno anno, mentre C’è Posta per Te partirebbe a gennaio 2021. Entrare in diretta competizione con Queen Mary assomiglierebbe a una mossa suicida. Il suo show dei sentimenti ha confermato di nutrire una fanbase enorme, quasi infinita.

Certo, Raffaella Carrà non è seconda a nessuno, però perché complicarsi la vita? Tra l’altro i due format mostrano diverse analogie per il modo con cui raccontano le storie e si può dire che, sotto alcuni aspetti, la signora di Canale 5 abbia preso ispirazione dalla collega.

Raffaella Carrà e Maria De Filippi una contro l’altra?

inoltre, le due hanno dimostrato di andare d’accordo negli scorsi mesi, quando Maria ha prima accettato di farsi intervistare a Raccontare Comincia Tu, e quindi Raffaella ha presenziato ad una puntata del serale di Amici.

Insomma, le voci sulla presunta rivalità fanno molto clamore, ma in fondo non sono fondate. Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno. A quanto pare, la Carrà ha accettato la proposta di Coletta nel riportare Carramba su Rai Uno: vanno solo limati i dettagli.