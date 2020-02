“Mia figlia vuole morire…”: Michelle Hunziker scioccata, l’assurda richiesta di Celeste

Michelle Hunziker torna al tg satirico Striscia la Notizia

Dopo la seconda edizione di All Together Now, Michelle Hunziker su è dedicata esclusivamente alla famiglia composta dal marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste.

Ma tra qualche settimana la soubrette svizzera tornerà nuovamente sul piccolo schermo. A marzo affiancherà nuovamente lo storico collega Gerry Scotti dietro il famoso bancone del tg satirico Striscia la Notizia.

I due artisti traghetteranno il programma di Antonio Ricci fino a giugno 2020. Ma nelle ultime ore l’artista elvetica ha fatto parlare di sé per altre due vicende. La prima per lo scherzo subito dalla sua make up artist È Il senso per l’assurda richiesta della figlioletta Celeste.

Michelle Hunzinker stupita dalla richiesta della figlia

Un paio di giorni fa, Michelle Hunziker ha deciso di cambiare look recandosi dal parrucchiere. Mentre era all’interno del salone di bellezza la moglie di Tomaso Trussardi ha svelato attraverso delle Stories su Instagram, che la figlioletta Celeste le avrebbe posto delle domande abbastanza particolari, con dichiarazioni altrettanto strane per una bambina di quell’età.

Quest’ultima è la sorellina Sole le hanno chiesto dove fosse nato Dio, e quanti giorni Mosè avrebbe impiegato per portare gli Ebrei nel deserto per fuggire dall’imperatore. Nello specifico la donna ha detto di avere un problema, ovvero che le piccole hanno iniziato a farle delle domande esistenziali.

Trovandosi in difficoltà la conduttrice del TG satirico Striscia la Notizia ha chiesto aiuto a tutti coloro che la seguono sul social media. Ma un quesito in particolare ha spiazzato la consorte di Trussardi.

Celeste Trussardi: ‘Voglio morire per conoscere Dio’

La piccola Celeste alla replica della madre Michelle Hunziker ha chiuso il discorso, affermando di voler morire solo per conoscere Dio e avere tutte le risposte alle sue domande.

Preoccupata e nello stesso tempo stupita dal discorso della bambina, la conduttrice di All Together Now ha sdrammatizzato dicendo a Celeste che la vita è una sola, quindi bisogna viverla in pieno in questa Terra.