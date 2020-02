L’attrice e comica ha lasciato il suo compagno da un anno, ma solo ora viene a galla il vero motivo della rottura tra i due.

La ormai decennale spalla di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha lasciato il suo compagno Davide Graziano, dopo quasi 20 anni di relazione. Davide Graziano, è un musicista ed ex volto noto e batterista del gruppo African Unite, molto famoso nella scena underground torinese, che suona musica jazz.

Erano insieme dal 1997 e insieme hanno cresciuto Vanessa e Jordan Beljuli due ragazzi di origine macedone di 23 e 21 anni, in affido. L’attreice aveva sempre cercato di non rispondere alle domande sulla sua passata relazione.

Durante una famosa intervista rilasciata a Raffaella Cuccarini, negli studi del programma A raccontare comincia tu, Littizzetto aveva parlato di una situazione molto delicata tra i due e che ancora non si sentiva pronta a parlarne. Parole che hanno preoccupato i fans della comica.

Addirittura la comica torinese aveva parlato di lealtà tradita e di effetti devastanti della disillusione, lasciando percepire che ci potrebbe essere un tradimento dietro la rottura tra i due. l motivo dietro a questa rottura dopo così tanti anni potrebbe essere il mancato matrimonio tra i due, che Graziano avrebbe così voluto, mentre invece Littizzetto quel grande passo, non era decisa a compierlo.

Attualmente nella vita della comica non c’è un uomo, come più spesso lei ha confermato. Littizzetto ha voluto in questi mesi dedicarsi, dopo la fine della sua relazione, anima e corpo al lavoro. La comica ha rivelato che ha bisogno di passare del tempo con i figli.

Littizzetto dispensa consigli d’amore grazie a Baci Perugina

Proprio lei, che ancora soffre per le pene d’amore, è stata ancora una volta tra le firmatarie quest’anno della collezione San Valentino dei famosissimi Baci Perugina. Bigliettini per una serie limitata del regalo tra innamorati per eccellenza, scritti a quattro mani con il cantante e frontman dei The Kolors, Stash. L’attrice ha firmato con le sue classiche battute graffianti 10 bigliettini.