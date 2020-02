Patrick Ray Pugliese Grande Fratello Vip lite furiosa con Antonella Elia “Vai a ca*are”

Lite furiosa fra Patrick Pugliese e Antonella Elia a causa dei piatti da lavare, scopriamo cosa è successo!

Continuano le litigate in casa del GF Vip, stavolta è toccato a Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia arrivare ai ferri corti. Il gieffino ha confidato a Fernanda Lessa il suo dispiacere per l’esagerata reazione della Elia, definendola falsa e calcolatrice.

Pugliese ha infatti giurato di non parlare mai più con lei, e che da quel momento ognuno tornava a lavare il proprio piatto. Un’affermazione che fa capire quanto sia rimasto deluso Patrick da come ha reagito Antonella.

Il biondo ha dunque deciso di proseguire sulla linea intrapresa, ovvero quella di non tenere più in considerazione la Elia. Fra loro il rapporto si è rotto e rischia di degenerare ancora di più. Patrick ha ribadito che lui gioca sul serio e non per finta, e che lei è perfida e malvagia.

Patrick Ray Pugliese battibecca anche con Zequila

Ma il litigio con Antonella Elia non è stato l’unico in cui c’era protagonista Patrick Ray Pugliese. Il gieffino ha anche avuto un battibecco con Zequila, e lo ha anche insultato. Er Mutanda non gliene ha lasciato a dire e ha risposto a tono, rimandando l’insulto a Pugliese.

E’ dunque chiaro come nella casa del Grande Fratello Vip la tensione sia altissima. Un po’ tutti si stanno lasciando prendere dal nervosismo, anche se gli altri non hanno avuto la reazione di Antonella per altre questioni.

Ma cosa è successo veramente? Al termine di una sessione di allenamento in Casa i due concorrenti si sono scontrati, interrompendo l’apparente tranquillità. Tutto è accaduto all’improvviso, quando Antonella Elia ha chiesto a Patrick Ray Pugliese di lavare i piatti che erano rimasti nel lavandino dopo il pranzo.

Pugliese ha accusato Antonella di voler litigare

Patrick si è rifiutato e ha detto che era stato deciso che ognuno si doveva lavare il proprio piatto. Antonella non era d’accordo e ha replicato che c’erano i piatti da lavare e se non lo faceva lui lo doveva fare qualcun altro».

Patrick ha ceduto ma ha detto che solo per stavolta li avrebbe lavati, ma dalla prossima ognuno si sarebbe lavato il proprio piatto. A quel punto il battibecco è andato avanti al punto tale che Patrick si è arreso e ha deciso di non lavarli più.

Alle insistenze di Antonella Patrick ha risposto che allora voleva litigare e l’ha mandata a quel paese. La reazione di Antonella non si è fatta attendere!