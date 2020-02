Il Segreto trame spagnole: Campuzano tiene in ostaggio Raimundo

Le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto vedranno l’Ulloa in pericolo. Raimundo infatti verrà rapito, mettendo in ansia Francisca. Adolfo prenderà la decisione di annullare il suo matrimonio con Rosa, che resterà sconvolta dalla notizia. La giovane è incinta e non saprà come gestire la situazione.

Il Segreto, nuove puntate: Campuzano tiene in ostaggio Raimundo

Nei prossimi episodi della soap opera, finalmente si saprà che fine ha fatto Raimundo. L’uomo è stato rapito da Campuzano, dietro direttive della perfida Elulalia, decisa a vendicarsi della Montenegro.

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Isabel non apprezzerà le intromissioni di Alicia, nonostante Tomas la elogi in continuazione. Nel frattempo, Francisca noterà una strana malinconia nella Marchesa. Le due avranno modo di parlare e Isabel confiderà alla Montenegro di essere triste per la mancanza del suo amante.

Intanto, Carolina e Manuela parleranno di Pablo che, da qualche tempo a questa parte, sembra sempre più distante. Che cosa gli starà passando per la testa? Il giovane non vivrà un periodo facile. Se da una parte scoprirà l’identità del suo vero padre, dall’altra dovrà rinunciare all’amore di Carolina, visto che è sua sorella.

Continuando con le anticipazioni della soap opera Il Segreto, vedremo Adolfo dare una notizia inaspettata a Rosa. Il ragazzo vuole annullare le imminenti nozze. Peccato che la sua promessa sposa sia incinta.

Eulalia pronta a distruggere Francisca

Le prossime puntate de Il Segreto vedranno Alicia non rinunciare all’amore per Matias, nonostante il Castaneda le abbia detto più volte di non aver intenzione di tornare sui suoi passi.

Alicia, determinata più che mai, ricorderà a Matias che il suo matrimonio con Marcela non sta andando affatto bene e che anche la Del Molino non si è comportata in modo corretto durante la sua assenza a Puente Viejo. Sconcertato, il Castaneda non darà troppo peso alle sue insinuazioni, A quel punto, Alicia consiglierà a Matias di parlare a cuore aperto con sua moglie una volta per tutte.

Infine, le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto svelano che Eulalia porterà avanti la sua vendetta con Francisca. Ora il suo obiettivo è quello di tenere in ostaggio Raimundo, rapito dal tenente Campuzano. Che ne sarà dell’Ulloa? Lo sapremo nei prossimi episodi della tele novela che, per via della differenza temporale di programmazione con la Spagna, vedremo solo tra qualche mese su Canale 5.