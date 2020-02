Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 16 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Giornata un po’ tortuosa per i nativi dei Gemelli. I nati sotto il segno del Leone devono testare l’armonia della coppia. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Con Luna e Venere favorevoli avete voglia di stare insieme alle persone che amate di più. Se, invece, avete voglia di vivere un nuovo amore, questo è il periodo adatto per fare nuovi incontri.

Toro – Superata l’opposizione della Luna, questa domenica può offrire qualcosa in più in amore. Con Venere nel segno, il prossimo mese sarà davvero interessante: scelte per la famiglia, casa e anche grandi decisioni che riguardano la vostra vita privata.

Gemelli – Questa è una domenica un po’ tortuosa. Ci sono preoccupazioni e tensioni che riguardano la casa e la famiglia. È molto probabile che ci sia ancora qualcosa da discutere. Per progettare bene il futuro, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di eliminare qualche debito.

Previsioni di domenica 16 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – A causa di Venere dissonante il vostro importante amore è stato messo a dura prova. Se state attraversando una crisi d’amore, dovete fare molta attenzione, soprattutto con le persone nate sotto il segno del Sagittario e Leone.

Leone – Questa domenica è ideale per testare l’armonia di una coppia. Avere Luna e Venere in ottimo aspetto significa essere molto affascinanti. I single devono guardarsi attorno e se c’è qualcosa da chiarire, devono farlo entro questo mese.

Vergine – Non è una giornata difficile ma neanche eccezionale: un ritardo, un appuntamento che salta o semplicemente qualche tensione. Chi ha vissuto una crisi a gennaio, deve fare attenzione perché potrebbe ripresentarsi.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Ogni medaglia ha una doppia faccia, infatti, in questo periodo state mostrando una serenità che potreste non avere. A livello di lavoro e anche di amore ci sono piccoli o grandi tormenti. Queste difficoltà devono esse gestite con molta attenzione. Prudenza in amore, almeno fino alla fine del mese.

Scorpione – Questa domenica invita a spendere i soldi con più criterio. Di solito non siete degli spendaccioni, però, con Sole dissonante dovete fare attenzione alle cose superflue. L’inizio di settimana è stato pesante per molti di voi, quindi, questa domenica vi permette di recuperare anche a livello fisico.

Sagittario – Domenica importante per fare incontri, per viaggiare e divertirvi. Più vivete in piena autonomia e più vi sentite bene. Coloro che hanno avuto dei problemi a gennaio, ora possono tentare un recupero.

L’oroscopo di Paolo Fox del 16 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Chi ha chiuso una storia nel recente passato ancora non se la sente di ripartire. Chi, invece, ha una storia da qualche tempo nota che in questo mese le perplessità sono aumentate. Dovete fare le cose con calma, Giove e Saturno invitano a essere più cauti nei rapporti con gli altri.

Acquario – Man mano che Saturno si avvicina al vostro segno, aumenta il vostro desiderio di rivedere persone o amici di scuola che non vedete da tanto tempo. Sentite anche il bisogno di imporvi nuove regole e di sistemare conti e carte.

Pesci – In questa domenica sembrate un po’ nervosi e agitati, avete bisogno di conferme. Una distrazione, una frase detta male, un ritardo vi fanno innervosire. Cercate di mantenere i nervi saldi e di vivere questa domenica in completa tranquillità.