“Non ci sento…”: problema all’orecchio per Elisa Isoardi, ecco cosa è successo [FOTO]

Elisa Isoardi rivela a La prova del cuoco di avere un problema all’orecchio destro

La puntata del venerdì de La prova del cuoco è iniziata con una precisazione da parte della padrona di casa Elisa Isoardi. In poche parole la conduttrice piemontese ha raccontato di essersi lavata i capelli e le entrata un po’ di acqua all’interno dell’orecchio.

Per questa ragione la professionista Rai non ci sentiva bene. A consolarla il suo compagno di viaggio Claudio Lippi che dallo scorso settembre le fa da spalla destra.

La conduttrice piemontese chiede un consiglio all’ex nuotare Massimiliano Rosolino

Dopo aver informato Claudio Lippi del suo piccolo problema all’orecchio destro, Elisa Isoardi al centro dello studio 2 del centro Fabrizio Frizzi di Roma ha annunciato gli ospiti. A La prova del cuoco erano presenti l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino e il pallanuotista Amaryus Perez.

E proprio al primo che ha trascorso gran parte del suo tempo all’interno di una piscina, la padrona di casa ha chiesto un consiglio per risolvere il suo problema di udito. Poi ha ironizzato inclina dosi la testa verso destra facendo il gesto di far uscire l’acqua. Mentre i giorno precedente l’ex fiamma di Matteo Salvini ha retto il gioco a Lippi su una possibile gravidanza della moglie dello chef palermitano Natale Giunta. (Continua dopo la foto)

Per San Valentino spuntano dei cuori nello studio de La prova del cuoco

In occasione di San Valentino nello studio de La prova del cuoco sono. Apparsi alcuni cuoricini per rimanere a tema. Una nuova scenografia dopo quella adottata durante la settimana sanremese. Infatti durante la messa in onda della 70esima edizione del Festival della canzone italiana nello studio 2 dell’ex centro Dear della Rai erano presentidelle decorazioni musicali.

Nel frattempo continua il successo a livello d’ascolti. Infatti lo storico cooking show che per anni è stato condotto da Antonella Clerici negli ultimi tempi si è avvicinato molto alla concorrenza, ovvero il Tribunale televisivo Forum capitanato da Barbara Palombelli.