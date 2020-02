GF Vip 4 sospeso? Attualmente il reality condotto da Alfonso Signorini va in onda per ben due volte a settimana. Il lunedì ed il venerdì sono gli attuali giorni di programmazione del programma che, anche quest’anno, sta ottenendo ascolti sotto le aspettative.

Infatti, è sempre stato sconfitto dalla concorrenza agguerrita di Rai 1 con le fiction come La Guerra è Finita e L’Amica Geniale ed Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci che, dopo i buoni ascolti, dovrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva. Per il reality è previsto un cambio di programmazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

I bassi ascolti del Grande Fratello Vip 4

Il Grande Fratello Vip 4 non riesce a decollare negli ascolti. I telespettatori che riesce a raccogliere quest’anno sono sui 3 milioni ed uno share quasi sempre inferiore al 20%. Considerando il cast, nettamente più popolare rispetto a quello dello scorso anno e formato da nomi forti come Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Rita Rusic, Barbara Alberti ed Antonella Elia, ci si aspettava sicuramente di più.

Il GF Vip 4 è sempre stato sconfitto dalla concorrenza di Rai 1. Da evidenziare, anche, che la prima puntata è stata battuta in sovrapposizione dalla replica di Heidi in onda su Rai 1. Un segnale molto negativo per una trasmissione che tra qualche mese compirà ben 20 anni.

Maria De Filippi in soccorso del venerdì sera

Da anni, una delle serate più difficili per Canale 5 è quella del venerdì. Per questo motivo, dopo il flop di ascolti delle fiction, si è deciso per una doppia programmazione del Grande Fratello Vip collocandolo anche al venerdì, per cercare di fronteggiare le produzioni di intrattenimento Rai.

Un’esperimento fallito, se si considera che il GF Vip non ha impensierito minimamente Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci e lo show di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Se, però, si considera il fatto che le fiction hanno fatto ascolti ancora più bassi con picchi negativi dell’8%, allora gli ascolti del programma di Alfonso Signorini possono definirsi senza dubbio migliori e non definibili disastrosi.

In ogni caso, da venerdì 28 febbraio, il GF Vip 4 non andrà più in onda in tale giorno della settimana. Al suo posto, ci sarà il serale di Amici 19 condotto da Maria De Filippi. Dunque, il GF Vip 4 verrà sospeso? Assolutamente no, andrà in onda solamente nella serata del lunedì, fino alla fine dell’edizione prevista per fine marzo.