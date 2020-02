Ornella Muti, conoscete la sorella? La zia attrice di Naike Rivelli

Forse sono in pochi a non sapere che la meravigliosa attrice Ornella Muti ha una sorella. Si chiama Claudia Rivelli ed è più grande di lei di qualche anno. Scopriamo insieme chi è. (Continua dopo la foto)

Chi è la sorella di Ornella Muti

Classe 1950, Claudia Rivelli è un’attrice italiana, che ha avuto molto successo negli anni 70. E’ stata infatti protagonista, grazie alla sua incredibile bellezza, di numerosi fotoromanzi.

Negli anni, si è dedicata alla pittura e pur essendo entrata nel mondo dello spettacolo non ha seguito le orme della sorella. Nel 1974 ha sposato un produttore di origine spagnola, da cui ha poi divorziato successivamente qualche anno dopo.

Successivamente ha sposato Paolo Leone, figlio dell’ex Presidente della Repubblica, dal quale ha avuto due figli, Giovanni e Luca Maria. Sui social ci sono molte foto di lei da giovane e c’è da dire che la somiglianza con la sorella è decisamente notevole.

Entrambe sono state bellissime, vere icone di bellezza e sensualità. Non è dato sapere quali siano i rapporti che oggi intercorrono tra le due donne, Claudia si è ritirata a vita privata e su di lei non circolano molte notizie.

Ornella Muti e Naike Rivelli sempre più social

Se la sorella maggiore di Ornella Muti ha preferito mantenere un profilo basso, stessa cosa non si può dire per la meravigliosa attrice. La 64enne è diventata una regina di Instagram, insieme alla figlia Naike Rivelli.

Provocatorie e irriverenti, mamma e figlia continuano da dare spettacolo su Instagram e ad essere seguite da centinaia di follower. Belle e senza peli sulla lingua, le due donne sono molto complici: dopo un periodo abbastanza burrascoso nel passato si sono ritrovate ed oggi sono inseparabili.

Naike, in particolare, ha molto successo sui social. La bella 35 continua a dare scandalo per i suoi video e le sue foto che la immortalano in pose decisamente audaci e spesso senza vestiti. Ma, come da lei stessa spiegato ultimamente con un post, è una scelta comunicativa, a quanto pare più che efficace.