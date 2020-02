“È un mostro…”: nuora offende la suocera, il figlio impassibile. Maria De Filippi furiosa e rimprovera il pubblico [FOTO]

Penultimo appuntamento di C’è Posta per Te

A distanza di due settimane è tornato C'è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Quest'ultima si è preso una pausa per la concomitanza del Festival di Sanremo 2020. Nella penultima puntata la padrona di casa ha invitato i suoi colleghi di Tu si que vales e anche la cantante salentina Emma Marrone.

La storia di Flora e Giovanni

La seconda storia della serata è quella di Flora che non ha più rapporti col figlio Giovanni da quasi cinque anni. La donna nel marzo del 2015 lo ha cacciato di casa. Colei che ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te ha un passato abbastanza complicato alle spalle.

Infatti quando era solo una 15enne ha conosciuto un ragazzo con il quale ci ha fatto ben sei figli. Quando il compagno la molla, Flora si è ritrovata completamente da sola e senza soldi. Per mantenere i bambini ha fatto tantissimi lavori, dalla lavapiatti alla donna delle pulizie.

A quel punto sono intervenuti gli assistenti sociali che le hanno tolto tutti i figli ma dopo il Tribunale dei minori li ha riaffidati alla donna. Quest’ultima ha deciso di allontanare Giovanni dalla sua casa perchè all’epoca frequentava cattive compagnie e faceva il posteggiatore abusivo. Durante il racconto Maria De Filippi ha rimproverato il pubblico perché ha riso su una cassetta di patate.

Giovanni chiude la busta alla madre Flora

Flora ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te per chiedere scusa a Giovanni e Louisiana per tutti gli sbagli commessi. Mentre quest’ultima rimaneva in silenzio, Giovanni ha un forte rancore nei confronti della madre. Il ragazzo non ha più contatti con i genitori da tempo ma è stato accolto con amore dalla famiglia della fidanzata.

La nuora è intervenuta dicendo che per lei la suocera è morta 4 anni fa e addirittura la considera un mostro. Parola abbastanza forte che ha scioccato Maria De Filippi. Quest’ultima ha provato a far aprire la busta ma non ci è rimasta. Anzi la padrona di casa si è infastidita dall’atteggiamento di Giovanni e Louisiana.