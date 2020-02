Ascolti tv 15 febbraio: Maria De Filippi vola, C’è Posta per Te con Emma doppia Rai Uno, Verissimo batte Italia Sì

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 15 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il una nuova puntata di C’è Posta per Te con Maria De Filippi.

Mentre su Rai Uno veniva trasmesso lo show Una storia da cantare. Occhio anche agli ascolti del pomeriggio con Verissimo di Silvia Toffanin e Italia Sì con Marco Liorni. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 15 febbraio 2020

Su Rai Uno Una Storia da Cantare ha conquistato 2.810.000 spettatori pari al 14.6% di share. Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.488.000 spettatori pari al 29.3% di share. Rai Due N.C.I.S. è stato seguito da 1.606.000 spettatori (6.9%).

Italia 1 Cattivissimo Me 2 ha intrattenuto 1.189.000 spettatori (5.3%). Su Rai Tre Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.337.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Rete 4 Non c’è due senza quattro totalizza un a.m. di 872.000 spettatori con il 4.1% di share.

La7 World Trade center ha registrato 415.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Tv8 Agente 007 – Licenza di Uccidere ha raccolto 247.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe ha raccolto 278.000 spettatori e l’1.2% di share.

Gli ascolti dell’access prime time di sabato 15 febbraio 2020

Su Rai Uno I Soliti Ignoti sigla il 21.7% con 5.047.000 spettatori. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.166.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai Tre Le Parole della Settimana piace a 1.566.000 spettatori (6.7%). Italia 1 CSI Miami sigla il 4.2% con 948.000 spettatori.

Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.089.000 telespettatori con il 4.9% nella prima parte e 969.000 (4.2%) nella seconda. La7 Otto e Mezzo ha interessato 872.000 spettatori (3.8%). Tv8 4 Ristoranti segna 426.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Deal with It raccoglie 252.000 spettatori e l’1.1%

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.557.000 spettatori (21.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.990.000 spettatori (25.3%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.727.000 spettatori con il 16.9% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.625.000 con il 18.9% di share.