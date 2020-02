Oroscopo Branko 16 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 16 febbraio annuncia interessanti novità. I nativi dei Gemelli devono ritrovare la pace, mentre le persone nate sotto il segno del Leone devono fare qualche verifica importante. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 16 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Inizia il vostro anno di Marte. Iniziate già a prepararvi alle novità che vi attendono nel lavoro, affari, successo, collaborazioni, matrimonio, vita di coppia. Tenete sotto controllo la pressione.

Toro – Fino al 21 marzo avete la libertà di fare ciò che vi frulla in testa, da qualche tempo! In famiglia si respira finalmente un’aria più distesa, potete tornare a discutere sui vostri progetti. Marte in Capricorno con altri pianeti favorevoli vi porteranno in alto.

Gemelli – Anche se siete un segno nervoso, dovete ritrovare la pace. Il cuore è agitato, ciò vuol dire che siete pronti per lasciarvi travolgere dall’amore e dalla passione. Massima cautela nella salute.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Dovete essere molto prudenti a ciò che accade qui e altrove. Con l’ingresso di Marte in Capricorno fino al 30 marzo inizia una serie di opposizione astrali senza precedenti. Questo conferma che i vostri progetti sono davvero importanti, dovete avere vicino persone degne della vostra fiducia.

Leone – Urano è l’unico pianeta in aspetto negativo ma esercita un’azione importante per il successo. Dovete fare attenzione alle persone che hanno gli stessi vostri obiettivi professionali. Inoltre, dovete verificare la veridicità degli affetti nei rapporti privati. Marte nel segno è stressante per la salute.

Vergine – In questa giornata non c’è nulla che non si possa sistemare, anche nel campo degli affari, perché potete contare sulla vostra grinta, intraprendenza e forza. Marte in Capricorno vi aiuta anche a fare conquiste d’amore. Molti di voi, già da dicembre stanno vivendo una primavera d’amore.

Previsioni di domenica 16 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa giornata di domenica inizia in maniera piacevole, Luna in Sagittario si unisce al Sole in Acquario e vi porta ottimismo. Trascorrete più tempo con il partner o con gli amici ma evitate attività fisiche, poiché le vostre gambe sono molto fragili.

Scorpione – Quando avete voglia di fare rinnovamenti nella vostra vita, Marte e Plutone sono sempre pronti a darvi la forza. Fino a primavera, i due astri agiscono in Capricorno, con Saturno e Giove, pochi possono sottomettervi tranne l’amore.

Sagittario – In questa giornata la Luna transita nel vostro segno e Marte se ne va facendo un gran rumore. Se dovete partecipare a riunioni professionali o di altro tipo, è meglio restare a casa perché oggi non siete in vena. Tenete sotto controllo il cibo.

L’oroscopo di Branko del 16 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata Marte entra nel vostro segno e si congiunge a Giove (pianeta della fortuna), Saturno (affari) e Plutone (passione). Non mancheranno problemi e litigi con il vostro amore.

Acquario – Siete circondati da persone ostili, questa previsione è stata fatta spesso da quando Saturno, Giove e Plutone sono in Capricorno. Ai tre si aggiunge oggi Marte. Questo è per farvi capire che la vostra vita, il lavoro, gli affari e le emozioni entrano in un periodo dove potrà succedere di tutto. Luna magnifica in amore.

Pesci – Ancora non è possibile cantare vittoria, poiché la Luna è passata in Sagittario e come sempre porterà noia anche nella salute. Da oggi Marte si allea con il vostro segno e non sarà negativo per tutto il 2020. I giovani hanno tutta la vita davanti a sé. Non mancano occasioni di rivincita e di amore per i nativi di una certa età. L’importante è seguire anche l’andamento della vita sociale.