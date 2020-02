“Non mi faccio mantenere…”: Barbara De Santi attacca Gianni Sperti su Paola Barale, lui sbotta e la dama piange

Scontro tra Gianni Sperti e Barbara De Santi nella nuova registrazione del parterre senior

Il 15 febbraio 2020 presso lo studio 6 del centro Elios di Roma sono state registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News i telespettatori molto presto assisteranno ad un acceso scontro tra Gianni Sperti e Barbara De Santi.

Quest’ultima è tornata dopo una settimana d’assenza. Dopo aver accettato la corte di un nuovo cavaliere ha detto una frase sibillina nei confronti dell’opinionista, ovvero che lei non si fa mantenere come qualcuno lì dentro.

Ovviamente la maestra si riferiva al collega di Tina Cipollari e alla parole che di recente Paola Barale ha detto a Live Non è la D’Urso. In quell’occasione la soubrette piemontese ha detto che a casa i pantaloni li portava lei e che oltre a lavorare per mantenere la famiglia si doveva occupare di tutto.

L’opinionista smaschera la dama del Trono over

Ovviamente Gianni Sperti non poteva rimanere a bocca chiusa, replicando alla provocazione di Barbara De Santi. L’opinionista di Uomini e Donne ha detto che tiene quel cavaliere solo perché abita in Svizzera e fa il brocker finanziario. La dama del Trono over è apparsa un po’ infastidita e, dopo aver provocato il rivale si è rimangiata tutto.

Nello specifico ha detto che le sue parole sono state travisate ovvero che non si riferiva alle dichiarazioni fatte da Paola Barale nei confronti dell’ex marito. Ma ancora una volta l’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha inchiodato la De Santi. In che modo? Mostrando degli screen di una sua conversazione con una follower.

Uomini e Donne: Barbara De Santi scoppia a piangere

Dopo che le prove portate in studio da Gianni Sperti erano tangibili, Barbara De Santi è scoppiata a piangere all’interno dello studio di Uomini e Donne. A quel punto la dama ha chiesto scusa all’opinionista del danting show di Canale 5 cercando di salvare il salvabile. La donna si è giustificata in questa maniera: “Pensavo di averlo scritto in una chat privata”.