Il ritorno in televisione di Giorgio Manetti: l’ex cavaliere di Uomini e Donne pronto ad una nuova avventura?

Che fine ha fatto Giorgio Manetti?

Dopo aver chiuso la sua relazione sentimentale con Gemma Galgani ed essere rimasto per qualche mese nel parterre senior, Giorgio Manetti decise di lasciare definitivamente il Trono over di Uomini e Donne.

Da quel momento in poi non si è più visto in televisione tranne un’ospitata al Maurizio Costanzo Show e qualche intervista a dei magazine di gossip. Ora l’ex cavaliere toscano è felicemente fidanzato con Caterina, una sue ex fiamma e convivono insieme in una casa sulle colline vicino a Firenze.

I nuovi progetti dell’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne

La scorsa estate su internet girava con insistenza la voce che Giorgio Manetti sarebbe tornato ancora una volta negli studi di Uomini e Donne. La supposizione era nata dopo che lo stesso ex cavaliere del Trono over ha postato sui suoi canali social una clip con su scritto “Ci vedremo presto, ma non vi dico dove”.

Una frase che ha scatenato una serie di ipotesi da parte degli appassionati del dating show di Maria De Filippi. Infatti in tanti hanno pensato che il bel gabbiano fiorentino potesse tornare al parterre senior, ma purtroppo non è stato così. Infatti l’ex fidanzato di Gemma Galgani sta lavorando a nuovi progetti televisivi che lo stesso Manetti svelerà in futuro.

Giorgio Manetti a L’Isola dei Famosi 2020?

Tra poche settimane prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta quest’anno dalla new entry Ilary Blasi. Per questo motivo già sul web sono iniziati i primi toto-nomi. Giorgio Manetti potrebbe essere uno dei maggiori candidati al reality show di Canale 5. Come detto prima, la lista dei naufraghi non è ancora pronta ma lui potrebbe proporsi come possibile partecipante.

Ad esempio l’anno scorso era giurata la stessa voce. Raggiunto dal magazine di gossip Spy, l’ex cavaliere del Trono over disse che nessuno lo aveva contattato, ma lui era intenzionato ad andarci. In quell’occasione l’uomo ha pure lanciato un appello, ovvero di essere pronto per fare il naufrago, dicendo di saper anche riuscire a sopravvivere fino all’ultimo paragonandosi a Raz Degan. Ci riuscirà quest’anno?