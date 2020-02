Avete mai visto il fratello di Giulia e Silvia Provvedi? Ecco Matteo, bellissimo come Le Donatella [FOTO]

La sorpresa di Giulia a Silvia Provvedi

Sabato scorso Silvia Provvedi è stata ospite a Verissimo rivelando il sesso del figlio che aspetta dal fidanzato Giorgio Di Stefano. La gemella de Le Donatella è incinta di una femminuccia. Durante l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin la cantante emiliana ha ricevuto una meravigliosa lettera dalla sorella Giulia.

Parole molto tenere e commoventi che hanno fatto piangere la padrona di casa del programma di Canale 5. Non tutti sanno che le due cantanti hanno un fratello che gli somiglia moltissimo e che si chiama Matteo. Andiamo a vedere nello specifico qualche informazione sul ragazzo.

La grande passione per il calcio

Silvia e Giulia Provvedi sono conosciute nel panorama musicale come Le Donatella, gruppo che ha trovato la popolarità grazie alla loro partecipazione a X Factor. Delle due sorelle gemelle si sa praticamente tutto, dalle loro esperienze professionali fatto non solo di musica ma anche partecipazioni a reality show alle vicende amorose.

Ma sapevate che le due ragazze emiliane hanno un fratello? Di Matteo non si hanno moltissime informazioni, ma l’unica cosa certa che è un grande appassionato di calcio. Il giovane, infatti, ha avuto anche alcune esperienze nel calcio professionistico come ad esempio con il Rovigo e il Boca San Lazzaro e in Svizzera con il Locarno. (Continua dopo la foto)

1 di 2

Chi è Matteo Provvedi?

Matteo Provvedi su IG utilizza il nick name ‘Math Mind’, ed ha un discreto seguiti di follower. Il fratello di Giulia e Silvia condivide molti scatti in cui mostra anche i suoi tanti tatuaggi sparsi nel suo corpo. Il ragazzo come Le Donatella è originario di Modena, ma al momento vive in Spagna, precisamente ad Ibiza.

Lì fa il dj, ama la musica tecno e ha realizzato molti dischi. L’unica apparizione sul piccolo schermo risale a due anni fa, durante la terza edizione del Grande Fratello Vip cui le gemelle hanno partecipato come concorrenti e durante cui Matteo ha fatto loro una sorpresa.