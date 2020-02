Antonella Clerici e Eddy Martens, finalmente la verità: ecco perché si sono lasciati

La relazione naufragata tra Antonella Clerici e Eddy Martens

Tra qualche settimana Antonella Clerici tornerà sul piccolo schermo con una nuova edizione di Ti lascio una canzone. Intanto sul web sono iniziate a circolare delle informazioni sulla sua storia d’amore naufragata con Eddy Martens, padre della figlia Maelle.

L’uomo ha un fisico statuario ed ha una mania: portare sempre gli occhiali da sole. Ha 42 anni ed è originario di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. Ma per quale ragione ha deciso di chiudere la storia con l’ex conduttrice de La prova del cuoco.

Chi è il congolese Eddy Martens?

Eddy Martens è arrivato nel nostro Paese proprio dopo aver conosciuto Antonella Clerici che all’epoca era la regina de La prova del cuoco, storico programma culinario di Rai Uno. I due si sono conosciuti in Marocco, dove la professionista Rai e l’uomo si trovavano in vacanza nel 2006.

Prima di allora il padre di Maelle, nato e cresciuto in una famiglia con poche risorse economiche, faceva dei piccoli lavoretti che gli permettevano di vivere alla giornata, senza una professione ben precisa. Ma dopo aver conosciuto la Clerici la sua vita è totalmente cambiata.

Le ragioni della separazione tra Antonella e Eddy

Eddy Martens è molto più piccolo di Antonella Clerici, infatti tra i due c’è una differenza d’età di 15 anni. Un particolare che più volte ha messo in grosse difficoltà la loro relazione sentimentale. Purtroppo i due entrarono in una forte crisi che li portò alla rottura dopo ben 10 anni di convivenza. Dopo qualche anno, il congolese ha rivelato in un’intervista di essersi sentito sempre l’anello debole della coppia.

Stando alle sue parole era incapace di far comprendere i suoi motivi e condizionato dal suo passato fatto di povertà e di lavori precari. Oggi Martens pensa alla figlia Maelle, che però non vede spesso visto che si è trasferito a Bruxelles insieme alla sua nuova compagna Carmen Carrasco. Lì l’uomo ha aperto un’attività ma non sappiamo di cosa si occupa.