Spoiler Uomini e Donne: Barbara accusa Gianni di essersi fatto mantenere dalla Barale, lacrime in studio

Sabato 15 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne e Gianni Sperti e Barbara De Santi hanno avuto un aspro litigio. I due non hanno mai nutrito tanta stima reciproca, quello che è accaduto ieri, però, ha superato ogni limite. La De Santi, infatti, ha attaccato l’opinionista su questioni personali ed anche parecchio scabrose.

Proprio per tale ragione, il collega di Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di reagire in modo impulsivo generando un pianto disperato nella sua interlocutrice. Andiamo a vedere quello che è accaduto.

Le accuse di Barbara verso Gianni

Non è certamente la prima volta che Gianni Sperti e Barbara De Santi si rendono protagonisti di liti a Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo della news, nella registrazione del 15 febbraio, la dama ha conosciuto un nuovo cavaliere.

Si tratta di un uomo all’apparenza alquanto facoltoso, dato che abita in Svizzera e fa il brooker. Ad arricchire ancor di più il suo fascino vi è anche un ottimo biglietto da visita per quanto riguarda l’aspetto fisico.

La donna, allora, ha deciso di tenerlo, ma questo ha insospettito moltissimo l’opinionista. Sperti, infatti, l’ha accusata di averlo tenuto solo per interessi economici. A quel punto, la sua interlocutrice ha sbottato ed ha alluso al fatto che lui si fosse fatto mantenere dalla sua ex moglie Paola Barale.

La reazione di Gianni Sperti genera il caos a Uomini e Donne

Il riferimento è stato alquanto velato, ma la frecciatina è sembrata inequivocabile. A quel punto, allora, Gianni ha perso le staffe ed ha mostrato a tutto il pubblico di Uomini e Donne alcuni commenti rilasciati da Barbara su Instagram.

Nel caso specifico, si tratta di dichiarazioni in cui la De Santi ha accusato esplicitamente l’opinionista su questo argomento. In quel momento, la dama non ha saputo cosa rispondere ed è scoppiata in lacrime.

La dama del trono over si è scusata con l’ex ballerino e si è giustificata dicendo che quelle frasi le avesse dette poiché credeva che la chat fosse privata. Sperti, però, non è sembrato molto propenso ad accettare le sue scuse.