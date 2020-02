Amici 19: è ufficiale, ecco quando inizia il Serale

Mediaset ha comunicato la data d’inizio del Serale di Amici 19. Ecco quando inizia la secondo fase del talent

Amici 19, il Serale: ecco la data d’inizio ufficiale

Si vociferava da tempo che l’inizio del Serale di Amici 19 fosse molto vicino. Infatti, a differenza delle altre edizioni, la corsa alla maglia verde per i concorrenti è iniziata molto prima.

In un promo che è andato in onda su Canale 5 è stato annunciato che la data della prima puntata sarà venerdì 28 febbraio. Voci confermate, insomma. Poco dopo, anche la pagina Instagram della trasmissione ha pubblicato un post. (Continua dopo il post)

I concorrenti pronti per il Serale

Ad oggi sappiamo che i posti disponibili per il Serale sono soltanto 10, di meno rispetto agli altri anni, ma forse c’è ancora la possibilità che la produzione decida di aggiungerne due come è già successo. Per ora hanno conquistato la maglia verde i cantanti Gaia, Giulia e Nyv e i ballerini Javier, Nicolai, Valentin e Talisa.

Questo significa che mancano solamente tre maglie verdi da assegnare, ma i concorrenti rimasti nella scuola sono ancora Francesco, Stefano, Jacopo, Martina, Karina e Matteo. Chi riuscirà a guadagnare un posto al Serale? Tutto si deciderà nella prossima puntata del sabato, che andrà in onda il 22 febbraio.

Un ritiro per infortunio

Come è capitato con Andreas, anche quest’anno un ballerino si è infortunato ed è stato costretto ad abbondare il programma. Si tratta di Federico, apprezzato da tutti i professori e, per questo, uno dei concorrenti che aveva tutte le carte in regola per andare al Serale. Tuttavia, quando ha avuto la possibilità di presentarsi davanti ai giudici esterni è stato fermato dalla prima per la sua inespressività.

Le critiche

Anche in questa edizione di Amici 19 non sono mancate le critiche e le polemiche nei confronti della produzione e del programma. Innanzitutto, ci sono degli allievi che sono molto apprezzati dai professori rispetto ad altri, magari più bravi, che i professori non considerano. È il caso di Stefano.

Nessuno dei prof di canto lo vuole nel programma, ma secondo i giornalisti è il più bravo della scuola. Come mai questa discrepanza? Al contrario, la commissione continua a dare molta importanza a Francesco, che comunque al di fuori non sembra essere apprezzato da altri esperti di musica.

Inoltre, l’ingresso improvviso del ballerino Nicolai ha destato nel pubblico moltissimi dubbi sul regolamento. Nicolai è entrato due settimane fa, nessuno ha spiegato perché e chi l’ha voluto e dopo appena quattro giorni gli è stata anche assegnata la maglia verde. Il ragazzo, poi non spicca per educazione e rispetto. Voi che cosa ne pensate?