Uomini e Donne, anticipazioni: tutto quello che è successo nella registrazione del trono over di sabato 15 febbraio 2020

Gianni e Barbara litigano, continua lo scontro tra Tina e Gemma, Armando Incarnato ancora sotto accusa. Ecco tutto quello che è successo nel trono over

Uomini e Donne, anticipazioni: lo scontro tra Tina e Gemma

Sabato 15 febbraio c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. La puntata si è aperta, ovviamente, con Gemma e Tina. L’opinionista ha portato in studio la cartina dell’Italia con le foto dei corteggiatori della dama di Torino. Quest’ultima, però, ha iniziato a staccare tutte le foto degli uomini con cui non c’è stato nemmeno un bacio.

Dopo la fine della frequentazione con Emanuele, Gemma ha potuto conoscere altri due corteggiatori che sono arrivati nel programma per lei e che ha tenuto volentieri. Anche per altre dame è stata una puntata piacevole in cui sono entrati diversi corteggiatori, come ad esempio per Valentina e Barbara.

Lo scontro tra Gianni e Barbara

Quando Barbara ha conosciuto i suoi nuovi corteggiatori, Gianni Sperti ha fatto una serie di battute per alludere al fatto che la dama abbia tenuto uno di loro per i suoi soldi. A quel punto Barbara ha detto che lei non si fa mantenere “al contrario di qualcun altro presente in studio”.

Gianni si è sentito colpito da questa affermazione, perché la sua ex moglie, Paola Barale, aveva da poco ammesso a Live – Non è la D’Urso di non aver mai fatto figli con lui perché lui non lavorava. Barbara ha negato, ma l’opinionista ha fatto vedere a tutti un commento pubblico di Barbara in cui diceva la stessa cosa. La dama si è messa a piangere pensando di aver scritto quelle cose in privato e non pubblicamente e poi ha chiesto scusa a Gianni.

Armando Incarnato verso una nuova conoscenza

Armando è stato ancora una volta criticato per il suo atteggiamento. Infatti, in studio è arrivata una ragazza nuova, Valentina, e lui non faceva altro che guardarla e lanciarle sguardi intensi.

La ragazza che stava uscendo con lui se ne è accorta ma ad Armando quell’osservazione ha dato molto fastidio e ha deciso di chiudere. Gianni Sperti, tuttavia, ha iniziato a fare una serie di battute dicendo al cavaliere che non sarebbe affatto piaciuto a Valentina. Non rimane che aspettare le nuove puntate per sapere che cosa succederà.

Le altre anticipazioni

Marcello ha conosciuto due signore, arrivate in studio per lui. Una ha 39 anni e l’altra 50. Inutile dire che ci sono state un mare di critiche nei suoi confronti per aver tenuto quella più giovane. Marco e Carlotta si stanno conoscendo e tra loro è già scattato un bacio, ma questo ha fatto infuriare Arianna, la quale si era sbilanciata molto nei confronti di Marco.