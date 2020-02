Amici 19, anticipazioni: eliminato un concorrente a porte chiuse

Un concorrente di Amici 19 è stato eliminato a porte chiuse dopo la puntata di sabato 15 febbraio

Amici 19: eliminato un concorrente a porte chiuse

Sabato 15 febbraio è andata in onda la puntata di Amici 19. In quell’occasione dopo le due consuete sfide a squadre due concorrenti hanno avuto la possibilità di presentarsi davanti ai tre giudici esterni per avere la maglia verde. Si tratta di Talisa e Francesco. Per la ballerina l’esito è stato positivo, mentre per il cantante no.

Tuttavia, dalle voci che si sono diffuse nel web, pare che quando il pubblico se ne è andato, sia stata registrata una puntata a porte chiuse in cui la commissione, sia di canto che di ballo, abbia deciso di eliminare un concorrente. Si tratta di Karina, la ballerina di danza classica entrata da poco nella scuola.

Le anticipazioni del Serale

Da poche ore si sa che il Serale di Amici 19 inizierà venerdì 28 febbraio. Quest’anno la fase Serale inizia molto prima rispetto agli anni precedenti e con un giorno di programmazione diverso. Tuttavia, l’azienda, quando finirà C’è posta per te, probabilmente sposterà il talent al sabato sera.

Per il momento i concorrenti che hanno ottenuto la maglia verde, quindi l’accesso alla fase successiva del programma, sono le cantanti Nyv, Gaia e Giulia e i ballerini Nicolai, Valentin, Javier e Talisa. Questo significa che mancano solamente altre tre maglie dal momento che i posti disponibili sono soltanto 10.

Tuttavia, nel talent sono rimasti ancora Martina, Francesco, Stefano e Jacopo per il canto e Matteo per il ballo. La situazione per Martina e Stefano è molto delicata perchè più volte i professori non hanno dimostrato grandi apprezzamenti nei loro confronti. Maggiori sono le probabilità di vedere al Serale Jacopo, Matteo e Francesco da quello che si è visto fino ad ora. Voi che cosa ne pensate?

Le ultime eliminazioni

In vista del Serale, la commissione ha deciso di fare alcune eliminazioni: Skioffi, Devil Angelo, Ayoub e Francesca, dopo l’esame di sbarramento hanno ottenuto un no. Lo stesso è successo poi per Karina.

Invece, inaspettatamente, un concorrente ha dovuto ritirarsi dal programma per infortunio. Si tratta di Federico, ballerino di hip hop molto apprezzato dai professori. Maria De Filippi, però, lo ha incoraggiato ricordando il caso di Andreas. Forse Federico riproverà ad entrare nel talent nella prossima edizione.