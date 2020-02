“E’ la mia seconda mamma…”: Elodie, la verità sul suo passato complicato [FOTO]

Il grande successo di Elodie Di Patrizi

Elodie sta attraversando un ottimo periodo sia dal punto professionale che lavorativo, riscattandosi da un passato non proprio roseo. La Di Patrizi è reduce dal successo di ‘Andromeda’, il brano portato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e al suo nuovo album uscito lo scorso 31 gennaio.

Non può lamentarsi nemmeno dell’amore, infatti dall’estate 2019 la cantante romana sta insieme al rapper siciliano Marracash. In una recente intervista l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha speso delle belle parole per lui dicendo di essere stato l’unico uomo a capirla.

Dalla periferia romana al successo dei giorni nostri

Elodie è nata e cresciuta nella periferia di Roma, in un quartiere dove nessuno di regala qualcosa. Stiamo parlando di Testaccio, una zona situata a a ovest della città eterna. La giovane cantante sin da piccola si è trovata sola in quei palazzoni grigi e tristi e allo stato brado di quel quartiere per niente residenziale.

Con le solo la sorella Fay e dei vicini di casa che le hanno praticamente le hanno cresciute. Ma per quale ragione le due consanguinee vennero lasciate a sé stesse? I genitori si separarono quando lei aveva otto anni, nella loro abitazione si conosceva solo violenza e frustrazione.

A raccontarlo è stata la stessa Di Patrizi spiegando di essere stata molto arrabbiata con la sua famiglia, ma solo da poco si è resa conto della voglia di riscatto da parte della madre e del padre. (Continua dopo le foto)

Elodie parla della sua seconda ‘madre’

Elodie ha avuto una nuova figura femminile nella sua vita, ovvero una donna che è stata una seconda mamma per lei e la sorella Fay. Una persona dalla chioma bionda che, nel corso di un’intervista realizza di recente ha detto quanto le sia affezionata e in particolare quanto apprezzi il fatto che il successo non abbia cambiato la semplicità e la modestia della Di Patrizi.

Inoltre Elodie ha rivelato di sentirsi abbastanza fiera del suo nuovo CD e di essere grata ad Alessandro Mahmood e Dario Faini, per aver scritto il testo di Andromeda, la canzone portata al Festival di Sanremo 2020.