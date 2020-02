Achille Lauro, Me Ne Frego è un brano fascista? “Andiamo oltre”

Achille Lauro, il brano Me Ne Frego sarebbe fascista a detta di alcuni: interviene il cantante

Nessuno più di Achille Lauro ha scosso il palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2020. Per la settantesima edizione, dopo lo scompiglio creato con Rolls Royce lo scorso anno, il cantante ha voluto ulteriormente spingersi oltre ogni limite in Me ne Frego.

Anche e soprattutto sul piano dei vestiti indossati, sempre diversi e sempre eccentrici, sfoggiati durante tutte le cinque serate della competizione canora.

Lui si professa un artista a 360°, in grado di imitare e di giocare con le imposizioni di genere come meglio ritiene opportuno. Tuttavia, ha un passato tormentato, vicende familiare e una fase adolescenziale complicata, condizionante la sua vita da adulto e quella di artista.

Personalità fuori dagli schemi

Achille Lauro spiega in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera di essere una personalità fuori dagli schemi, impossibile da imbrigliare in stereotipi. Ed è questo ciò che crede di aver apportato sia nel panorama musicale sia nella cultura pop moderna: una ventata di freschezza a mondi sempre più tendenti verso una pericolosa omologazione.

Mancava il coraggio di osare, di scuotere gli animi e nel farlo ha voluto lanciare anche messaggi solidali. Lo ammette Achille Lauro: a Sanremo ha usato il proprio corpo come fosse una tavolozza, intendeva assolutamente porta in scena una scena simile ad un’opera teatrale.

Nella prima esibizione, per omaggiare (in chiave moderna) San Francesco, si è spogliato dei suoi vestiti, poi ha celebrato David Bowie, la Marchesa Casati Stampa e infine la Regina Elisabetta I. Non mirava a far ascoltare la sua canzone, bensì a farla vedere.

Sui personaggi portati alla gara canora mostra idee ben chiare. Per San Francesco ha preso ispirazione dall’affresco di Giotto, per Bowie ha voluto imitare Ziggy Stardust, sostanzialmente il suo alter-ego. Mentre sulla Regina Elisabetta si limita a descriverla come una figura molto importante.

Achille Lauro: lontano dalla politica

Tra le strofe della canzone qualcuno ci ha trovato degli espliciti cenni pro-fascismo. Tesi smentita dal diretto interessato: la politica non c’entra. È il racconto di una storia d’amore e l’evoluzione di un personaggio.

Significato colto dagli ammiratori, che riconoscono in lui il coraggio di osare, in qualunque occasione. Uno dei pochi visionari attualmente in circolazione, poco disposto a piegarsi alle regole del mercato, ma deciso a riscriverle.