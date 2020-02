Patrick Ray Pugliese contro Serena Enardu: “Pago tira fuori i cog**oni”

Patrick Ray Pugliese non ne può più delle vicende di Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4

In questi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 4 le attenzioni sono quasi tutte incentrate su Pago e Serena Enardu. Dopo la rottura a Temptation Island Vip 2, la donna ha voluto entrare a far parte nelle dinamiche del reality show per riconquistare il proprio amato. Trovando però anche diverse opinioni contrarie, compreso Patrick Ray Pugliese.

Di solito giocherellone e amico con tutti, l’ex concorrente del Grande Fratello 4 è veramente esausto nel vedere questa continua enfasi posta sulla coppia. Sembra che nella Casa non esista nessun altro, eccetto i due coinquilini.

Si è così fatto portavoce dell’opinione di larga parte dei telespettatori, che mai per un momento hanno creduto alle parole dell’ex tronista. Il like messo al tentatore Alessandro Graziani e la successiva sfuriata le sono valse ulteriori antipatie. E Patrick Ray Pugliese è davvero stufo di vedere intere puntate incentrate sui due “piccioncini”.

Zero interesse

Non vuole esprimere pareri su love story di cui non gliene importa “niente” (il termine usato è decisamente più forte, ma rende comunque bene l’idea). Riferendosi a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro spiega che della loro relazione gli importa perché è meravigliosa.

Se la passata compagna di Francesco Sarcina iniziasse a gettare veleno sul fratello del partner, sostenendo che non capisce niente e non conta niente per lui, forse anche loro gli starebbero antipatici. Ma, al contrario, sono carini e positivi. Un esempio, e spera rimanga tale. E qualora dovesse finire, che finisca in modo pulito.

Patrick Ray Pugliese chiede a Pago carattere

È bella la positività – aggiunge Patrick Ray Pugliese – tuttavia se comincia a sentire parolacce, insulti ai parenti, corna… perde la pazienza. Se l’altra va eliminata e torna dentro, Patrick nomina Pago e lo spedisce dritto in nomination così se la giocano e, per una volta, lui tiri fuori gli “attributi”.

Perché una cosa mai fatta è proprio questo: tirare fuori il carattere, sin da quando a luglio lo seguiva da telespettatore. Tanta è l’attenzione attorno alle vicende di Pago e Serena da portare Patrick a stare fisicamente vicino: almeno lo inquadrano.

Insomma, uno sfogo coi controfiocchi. Anche le persone più allegre prima o poi possono perdere le staffe e questo è uno di quei casi. Tanti telespettatori condividono il giudizio, stufi di continuare a seguire un teatrino che non rende onore a nessuna delle parti coinvolte.