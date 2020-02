Paris Hilton ha un nuovo compagno: la presentazione ai fan

Paris Hilton ha un nuovo fidanzato: la presentazione sui social

In occasione della festa di San Valentino, celebrato venerdì scorso, hanno fatto notizia le foto postate da Paris Hilton e dal suo nuovo fidanzato. La ricca ereditiera ha ufficializzato a mezzo social la relazione con l’imprenditore Carter Reum.

Lo scatto ritraente la coppia è diventata in poche ore virale su Instagram, collezionando oltre un milione di visualizzazioni. Insomma, a più di un anno dalla fine del viaggio con il giovanissimo Chris Zylka, la fresca 38enne abbandona lo status di single.

A concludere la precedente storia, coronata da un anello di fidanzamento, era stata Paris Hilton in persona, che in fretta e furia aveva liquidato il toy boy. Adesso, presa una lunga pausa, pare aver trovato dolce compagnia in Reum, con il quale non si nasconde più.

Chi è il boyfriend

La prima loro apparizione pubblica è avvenuta in occasione dei Golden Globes 2020, andati in scena lo scorso mese al Beverly Hilton Hotel. I piccioncini si sono uniti al party raggianti, mano nella mano, e felici di uscire allo scoperto ma soprattutto freschi di frequentazione. Secondo voci di corridoio avrebbero cominciato a vedersi tra novembre e dicembre.

Ma chi è il boyfriend di Paris Hilton? A quanto pare l’ereditiera ha messo da parte il debole provato verso i ragazzi parecchio più giovani di lei, in favore di una certa maturità. Carter Reum ha infatti la sua stessa età. Inoltre, possiede un impero finanziario solido che gli permetterebbe di andare avanti con la propria vita in maniera indipendente, senza pesare sulla dolce metà.

Paris Hilton apre le porte all’amore

Proprietario di due compagnie e consulente per start-up, Reum ha pure pubblicato un libro. E nel jet set pare assolutamente ben inserito, infatti tra le amicizie influenti coltivate conta una certa Gwyneth Paltrow, la quale avrebbe fatto per l’occasione da Cupido.

Sul suo profilo social ufficiale Paris ha condiviso insieme agli ammiratori e follower un’immagine che la immortala con Carter nella “notte degli innamorati”. Una conferma alle ipotesi degli utenti, lieti di vedere la propria beniamina realizzata. Che sia davvero questa la volta buona?