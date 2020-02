Marina Mantero, pornostar anni ’90, si racconta “Primo film hard a 17 anni, mio fratello mi picchiò”

Marina Mantero confessa di aver girato il primo film hard a 17 anni e di come ha rischiato di morire quando la sua famiglia lo ha saputo

Si confessa Marina Montero e lo fa in un’intervista rilasciata a Dagospia. Icona dei film porno anni ’90, ha da poco festeggiato in un locale di Pisa i 25 anni di carriera. Classe 1977, la Mantero si è avvicinata al mondo del porno quando era molto giovane.

L’attrice ha infatti rivelato di aver iniziato a 17 anni, quando era ancora minorenne. Era il 1994 ed è la sola aver girato una pellicola porno prima di raggiungere la maggiore età. Ha girato il suo primo film porno in Svizzera e naturalmente la sua famiglia non sapeva nulla.

La Mantero ha aggiunto di non aver mai avuto alcun pentimento per aver fatto questa scelta. Allora ci fu un vero e proprio scandalo e lei rischiò anche di morire a causa delle botte prese dal fratello.

Marina Mantero fu pestata a sangue dal fratello

L’attrice hard ha infatti confessato di essere stata pestata a sangue dal fratello quando la sua famiglia è venuta a conoscenza dei fatti. Tutti all’epoca ne parlarono, ma questo non fece cambiare idea a Marina. Lei non era come le sue coetanee e voleva fare altro.

Non le interessava fare l’infermiera, la veterinaria o l’estetista, lei era attratta dal mondo del porno. Quando vedeva Cicciolina in televisione già sognava di diventare come lei, di essere appunto una pornostar famosa.

Non ha tuttavia dimenticato la sofferenza subita quando scoppiò lo scandalo e la sua famiglia seppe del film che aveva girato. Anche la madre era contro di lei, e diceva al figlio di ammazzarla. Le botte le causarono un naso rotto e lesioni al timpano e lei dovette chiamare i carabinieri.

La Montero pornostar per vocazione

Conclusa la parentesi familiare, la Mantero decise ugualmente di proseguire per la sua strada e di realizzare il suo sogno. Diventare una pornostar per lei era quasi una vocazione, lei amava il sesso e tuttora non vi rinuncia.

La pornostar non si fa mancare nulla, è anche bisessuale e se la gode a pieno. Nei rapporti agisce con molta delicatezza e passione, componenti che rendono tutto molto più sensuale. La Montero parla senza peli sulla lingua e dà anche dei consigli alle sue colleghe.

In particolare si riferisce a Malena, a cui consiglia di imparare a parlare prima di andare in televisione. Di Martina Smeraldi dice invece che è una ragazzina con poca classe.