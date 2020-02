Karina Cascella parole dure contro Barbara Alberti e ora può succedere di tutto

Karina Cascella contro tutti: al veleno contro Barbara Alberti e contro Serena Enardu, non gliele manda certo a dire

Karina Cascella si scaglia incontro Barbara Alberti. Non è la prima volta che l’opinionista dimostra il suo caratterino tutto pepe. Però adesso, è intervenuta a gamba tesa nei confronti di una concorrente del Grande Fratello vip e di una ex dello stesso programma.

Nel corso della puntata del Grande Fratello vip dell’altro giorno, la Cascella si è scontrata con un’ex concorrente della casa più spiata d’Italia.

Gli animi erano molto accesi quando infatti, l’opinionista ha discusso di Barbara Alberti. In particolare, Cascella ha detto che la scrittrice si è ritirata dal reality e in studio none era presente: una cosa non bella.

Nella trasmissione di Alfonso Signorini si era detto di come Barbara avesse discusso molto con Antonella Elia e secondo la Cascella, la scrittrice è molto arrogante e quando dice un giudizio è troppo pesante. Anzi, ha detto pubblicamente che lei, ha rispetto alla sua età e della sua personalità però non è certo una persona che si comporta in modo cordiale.

Karina Cascella e l’accusa contro Serena Enardu

Karina Cascella ha anche espresso il suo parere sulla frequentazione tra Serena Enardu e Alessandro Graziani. Infatti, Alfonso Signorini qualche giorno fa era entrato nello studio di Uomini e donne per fare una domanda al corteggiatore di Sara e Giovanna, ovvero Alessandro Graziani in merito a quello che è successo tra lui e l’ex tronista sarda, dopo la crisi di coppia di Temptation Island vip tra Serena e Pago.

Alessandro non ha voluto dire cosa era successo tra i due, ma intanto all’interno della casa del GF Vio, Serena aveva litigato con Pago per queste voci. Del resto, Tina Cipollari aveva detto di aver visto i due insieme a Cagliari.

Il consiglio per Pago e il futuro dell’opinionista

Cascella è intervenuto anche lei in questa vicenda dicendo che non è mai stata particolarmente convinta da Serena Enardu. Secondo l’opinionista, però la colpa è di Pago che non dimostra di avere spina dorsale ed è troppo accondiscendente nei confronti della sua donna.

Probabilmente Karina Cascella farà l’opinionista nel corso della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Lei Infatti, ha ricevuto anche tanti messaggi in cui le persone dicono che vorrebbero vederla a fianco di Ilary Blasi, ma è una cosa che ovviamente non dipende da lei. Nel frattempo, non mancano testimonianze anche del fatto che forse Cascella diventerà una delle opinioniste fisse a Uomini e Donne.