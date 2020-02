Laura Cremaschi, il seno fuori dal vestito, fan in delirio foto estrema

Laura Cremaschi e i suoi scatti sui social network da far girare la testa a fans e followers

Laura Cremaschi è una delle donne più belle e apprezzate nell’ultimo periodo. È la regina del web ed inoltre, incanta i suoi fans nel programma “Avanti un Altro”, La bella Laura, molto spesso si presenta con degli scatti hot sui social network e riceve tanti apprezzamenti.

Negli ultimi giorni ha pubblicato una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Infatti, vi sono una serie di particolari che ha voluto mettere in evidenza in maniera molto succinta.

La showgirl è molto seguita su social network e proprio lì, nel giorno di San Valentino ha fatto una fotografia molto hot che è piaciuta ad oltre 920 mila follower. Laura anni ha colpito nel segno perché è riuscita a mettere in evidenza tutte le sue forme e il suo sorriso da sogno.

Laura Cremaschi e l’abito rosso di San Valentino

Nella fotografia di San Valentino, Laura Cremaschi indossava un mini vestito di colore rosso con una scollatura molto esagerata. Subito ha ottenuto oltre 100 mila like. In tutta la sua esplosività ha mostrato décolleté davvero mozzafiato che è piaciuto a tutti.

Tra semplicità e bellezza, lo scatto sexy è stato un successo. La maggior parte dei suoi ammiratori si è concentrato, comunque sul suo décolleté. In particolare, sono stati tanti commenti sul suo seno.

Poi però vi è stato qualcuno ha voluto anche dire quanto lei fosse bella con il sorriso, i suoi occhi ed i suoi lunghi capelli biondi. Dai commenti più entusiasti anche quello sul vestito e sul fatto che lei sia irresistibile, una vera e propria dea di bellezza.

La carriera della showgirl

Laura Cremaschi è nata bel 1987 ed è cresciuta tra Milano e Bergamo. Dal 2017 partecipa al programma “Avanti un altro” con Paolo Bonolis. Doveva fare, nel 2018, la tentatrice di Temptation Island Vip, ma alla fine non ha più partecipato alla trasmissione.

La ragazza, dea di bellezza, probabilmente sarà impegnata molto presto in una serie di trasmissioni televisive mentre spesso lavora come testimonial pubblicitario. Per adesso è un influencer, molto seguita da social network e riesce a avere successo con la sua bellezza e la sua sensualità.

L’indossatrice, showgirl è una delle più apprezzate nell’ultimo periodo grazie anche alla sua autoironia, oltre che alla sua splendida bellezza.