Emily Ratajkowski esagerata: seno esplosivo il costume non lo contiene (FOTO)

Emily Ratajkowski esplosiva con un bikini che non lascia spazio all’immaginazione: ecco la foto hot che ha scatenato il web

Emily Ratajkowski pubblica su Instagram delle foto più sexy di sempre. La ragazza per l’ennesima volta buca la rete con uno scatto che farà parlare a lungo. Il suo fisico è impeccabile ed il suo lato B è uno di più belli di sempre.

Infatti, riesce raggruppare milioni di fan provenienti da ogni parte del mondo sulle sue pagine social. Una bella modella, è famosa per alcuni film in cui ha partecipato ed in particolare per dei lavori sul piccolo schermo in America.

Tra i film in cui è stata attrice, “Uno sconosciuto in casa”, “L’amore Bugiardo” e “We are your friends”. Ultimamente sui social network è emersa in tutta la sua bellezza, con degli scatti davvero molto sensuali. Nei giorni scorsi ha infuocato la rete con una foto accattivante. La supermodella ha circa 25 milioni di utenti e riceve tantissimi like giorno dopo giorno.

Emily Ratajkowski e il decoltè esplosivo

Con i suoi 25 milioni di fanno, la bella Emily Ratajkowski nei giorni scorsi ha scatenato le fantasie degli uomini. In uno scatto, con lo sguardo molto accattivante, si è fatta riprendere con un vestitino succinto oppure con la foto con un costume stratosferico che ha fatto innamorare il web.

Ha un bikini molto molto succinto e scollato. In primo piano, nella foto, si vede un decolté con un seno molto prosperoso che del resto è una delle caratteristiche sue, fisiche, più apprezzate. Nello scatto si prende in primo piano con il suo volto e con i suoi begli occhi da cerbiatta. Poi, si vede subito il seno e la scollatura senza segreti. La bella modella classe 1991, rappresenta un’icona sexy a livello internazionale.

La modella e i dubbi sul suo fisico nature

Spesso sono sorte alcune discussioni sul fatto che la bella modella sia rifatta. In realtà però, Emily Ratajkowski qualche tempo fa ha mostrato una fotografia di quando aveva 14 anni proprio per dimostrare che in realtà era così anche all’epoca.

Ha detto anche che si è pentita di aver mostrato questa fotografia perché poi è stata oggetto di numeroso discussioni e di accuse da parte di altri. Alla fine, nonostante le tante polemiche si dimostra quanto il fisico sia nature.

La bella Emliy è ancora una delle modelle più apprezzate provenienti da ogni parte del mondo: è famosa perché esplosiva da un punto di vista fisico non solo per il decolté ma anche per il lato B.