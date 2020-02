Caroline Flack, la famosa conduttrice si toglie la vita a soli 40 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo e della TV, muore suicida la celebre conduttrice Caroline Flack, aveva avuto un flirt anche con il principe Harry

Choc nel mondo dello spettacolo e della televisione, la famosa conduttrice Caroline Flack si toglie la vita a soli 40 anni. La bella Flack era uno dei personaggi più famosi della inglese e aveva condotto programmi importanti come X Factor e il reality show Love Island.

Tuttavia, da dicembre scorso sembra che attorno a lei si sia formato il buio più totale. La Flack era piombata probabilmente in uno stato di depressione che non riusciva più a sopportare. Da tempo aveva a che fare con una questione delicata che la vedeva imputata.

Infatti, il 4 marzo sarebbe dovuta andare in tribunale per fatti accaduti lo scorso 12 dicembre. In quella data Caroline Flack si trovava in casa con il suo fidanzato, l’ex tennista Lewis Burton. Dalle ricostruzioni è emerso che lei lo aveva aggredito con una lampada mentre stava dormendo.

Caroline Flack doveva andare in tribunale come imputata

L’aggressione violenta aveva provocato nel tennista una ferita profonda alla testa. Il tennista aveva chiamato quindi i soccorsi e la polizia e sia lui che la fidanzata erano stati trovati coperti di sangue.

Dalle testimonianze pare che la scena sia apparsa come una scena da film dell’orrore. Caroline era stata arrestata e poi liberata su cauzione, ma aveva l’obbligo di non contattare il fidanzato. La conduttrice si era dichiarata non colpevole, ma il 4 marzo sarebbe dovuta andare in tribunale per difendersi.

Il giovane tennista aveva deciso di non procedere con le accuse e aveva anzi iniziato difenderla. Il 27enne aveva affermato di essere stanco di sentire gli attacchi alla sua ragazza e che lei era invece una persona adorabile.

La Flack aveva avuto in passato anche un flirt col principe Harry

Caroline Flack aveva avuto una vita sentimentale molto travagliata in passato. Aveva destato scalpore quando si era fidanzata con il cantante Harry Styles, che aveva 17 anni mentre lei ne aveva 31. Pare avesse avuto anche un flirt con il principe Harry, ma di aver interrotto la relazione quando la notizia si diffuse.

L’ultimo fidanzato era stato il tennista Lewis Burton, che aveva aggredito violentemente dopo l’ennesima lite. Di recente la donna si era chiusa in se stessa e pare avesse anche abbandonato il mondo della tv. La Flack si è tolta la vita a soli 40 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento di Londra, nel quartiere di Islington.