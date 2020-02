Reduce dal successo del Festival di Sanremo, il cantante romano in una lunga intervista ha parlato delle sue canzoni e delle sue performance sul palco

Achille Lauro è certamente, nel bene e nel male, l’artista di cui si parla di più in questo momento. Il cantante romano, vero nome Lauro De Marinis, è cresciuto nel quartiere Serpentara della Capitale ed ha avuto un adolescenza tormentata.

Prima di raggiungere il successo infatti, ha vissuto in una comune insieme al fratello, dove, per sua stessa ammissione, girava tantissima droga. I suoi testi, come Rolls Royce presentata proprio all’Ariston l’anno scorso, rispecchiano la sua visione della vita figlia di quegli anni.

L’intervista al Corsera e gli abiti di Sanremo

In una lunga intervista al Corriere della Sera rilasciata al critico televisivo Aldo Cazzullo, Achille Lauro ha parlato del recente Festival di Sanremo. In particolar modo a colpire i tantissimi telespettatori del Festival sono stati gli abiti da scena dell’ex trapper.

Lauro ha spiegato che i vestiti rappresentano la sua voglia di mettere in scena, oltre che cantare, la sua canzone, come fosse uno spettacolo teatrale. Come fosse uno spettacolo live, da presentare a chi guarda.

Nella serata dei duetti invece, dove insieme ad Annalisa ha cantato Gli uomini non cambiano di Mia Martini, ha voluto tributare Ziggy Stardust, uno degli alter-ego di David Bowie, che tanto ha segnato la sua carriera. I vestiti sono di Alessandro Michele, a firma del brand Gucci.

Il testo di Me ne frego e il suo orientamento sessuale

Il testo invece del singolo portato quest’anno a Sanremo, Me ne frego, parla della volontà di vivere l’amore nel modo più semplice e senza pensieri possibile, spiega Achille Lauro. Ma quando Cazzullo gli chiede se il bacio dato sul palco di Sanremo al suo chitarrista Boss Doms significasse qualcosa in più, Lauro fa il vago.

Nonostante si sia parlato di una fidanzata, che però non si è fatta vedere sotto i riflettori. Il cantante infatti non si dichiara nè gay nè etero, nè gender fluid. Achille Lauro dice che lascia decidere ogni giorno al caso, quale sia la sua attrazione sessuale.