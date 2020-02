Federica Pellegrini, la foto è dolcissima ma un particolare spaventa i fan (FOTO)

Federica Pellegrini e il viaggio on the road negli Usa: la foto che suscita sentimenti differenti

Federica Pellegrini inizierà il viaggio on the road degli Stati Uniti d’America. La campionessa di nuoto, partirà a breve un’avventura che inizia a Phoenix, in Arizona e chi vuole condividere con i tanti fans che ha sui social network.

Ha fatto uno scatto all’interno di un’auto: la nuotatrice con occhiali da sole, una tuta, ha fatto sapere che parte per l’avventura alla scoperta degli Stati Uniti d’America. Insieme a un orso gigante che ha in mano una cuore su cui è scritto “Love”, questo viaggio ha inizio con lo scopo di divertirsi.

La campionessa di nuoto ha ricevuto tantissimi commenti e mi piace da parte dei suoi follower. Del resto, ogni volta che pubblica qualcosa sui social subito riceve tanto consenso, mi piace e tanti commenti positivi.

Federica Pellegrino messa in guardia dai suoi fans

Oltre ai commenti positivi, c’è anche qualcuno che ha fatto notare dei comportamenti non proprio ottimali per lei visibili in foto. Qualche fan, infatti, dice che nella fotografia si mostra coi piedi sul cruscotto e questa cosa non è certo un comportamento corretto. Infatti, secondo qualcuno che ha commentato sui social potrebbe far scattare l’airbag senza volerlo.

Altri invece hanno detto che anche in dialetto che era meglio non fare questa cosa perché poteva essere pericoloso per la sua sicurezza. Insomma un eccesso di prudenza per la nuotatrice.

Un’altra domanda che i fans si sono posti è: chi ha scattato la foto? Infatti, la cosa certa è che non si tratta di un selfie e quindi qualcuno pensa che dietro al cellulare che ha fatto la foto ci sia Matteo Giunta. Il post intanto, ha raggiunto circa 27.000 mi piace. La campionessa non ha svelato con chi era presente.

La polemica sulla morte di Kobe Bryant

Nei giorni scorsi Federica Pellegrini aveva fatto parlare di se anche in merito alla morte del suo amico e campione di basket Kobe Bryant. I giornali non avevano dato particolarmente spazio alla notizia. Secondo lei, sui giornali sportivi bisognava dare un ulteriore visibilità a questa notizia molto importante anche per il mondo dello sport.

Infatti, sui social network la bella Federica aveva commentato dicendo che in Italia i giornali sportivi non sono dei veri e propri giornali sportivi e si dovrebbero vergognare di come hanno trattato la notizia della tragica scomparsa di Kobe Bryant.