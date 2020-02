La ricca ereditiera, anche se classificatasi nelle ultime posizioni, ha fatto molto parlare di sè. Il suo singolo è uno dei più scaricati dalle piattaforme web, ma ad incuriosire sono stati i suoi abiti sul palco dell’Ariston

Elettra Miura Lamborghini, una delle più ricche ereditiere del continente, ha accettato la sfida di Sanremo e, anche se non è andata benissimo, ha colpito gli spettatori per la sua bellezza e suoi costosissimi abiti.

Classe ’94, figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio, fondatore del famosissimo marchio di auto di lusso, prima di lanciarsi nel campo musicale ha fatto tanta televisione. Ha partecipato a Super Shore e Riccanza, entrambi su Mtv, ed è nota per i suoi modi schietti e diretti.

Elettra Lamborghini a Sanremo

Il suo nome nella lista dei concorrenti è stato accolto con un certo scetticismo da più parti. Ma il direttore artistico Amadeus, che tanto l’ha voluta, alla fine ha avuto ragione. Anche se Elettra, con il suo singolo Musica e il resto scompare, si è piazzata al 21° posto, è stata tra le più chiacchierate artiste del Festival, in tv come sui social. A colpire molto gli spettatori gli abiti della ricca ereditiera, tra tute aderenti e giochi di vedo-non vedo.

Quanto costano gli abiti di Elettra Lamborghini?

Nella prima serata, Lamborghini, ha indossato una tutina nera, stile samba con ruches, motivo ripreso anche nell’ultima serata, ma con il colore blu, anche se più trasparente ed aderente. Tanto che il suo scuotersi al ritmo della musica ha causato un piccolo incidente hot per Elettra.

Per conoscere il prezzo di questi due abiti dovremo aspettare l’8 marzo: la stilista infatti è Marinella Spose, artista partenopea che lancerà un’intera linea di abbigliamento ispirata proprio ad Elettra Lamborghini. Non è in commercio, ancora, nemmeno l’abito indossato nella serata dei duetti, dove Elettra si è esibita con Myss Keta. Un abito bianco a sirena, molto aderente, firmato Twinset.

Come rivela Fanpage, il prezzo degli abiti sarebbe esorbitante. Basti pensare che, in abbinamento all’abito bianco del giovedì di Sanremo, vi era una parure di diamanti, del brand Crieri, composto da collier e orecchini davvero costosi. Il collier si aggira attorno ai 25mila euro, mentre gli orecchini hanno un costo che oscilla tra i 2550 e i 3000 euro.