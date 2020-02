Grande Fratello Vip: lunedì 17 febbraio ci sarà un nuovo ingresso, ecco di chi si tratta

Lunedì 17 febbraio entrerà una nuova concorrente vip nella Casa. Ecco di chi si tratta secondo le ultime indiscrezioni

Grande Fratello Vip: lunedì entra una nuova concorrente

Venerdì 14 febbraio durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva annunciato possibili nuovi ingressi nella Casa.

Infatti, in queste ore 361Magazine ha anticipato che una vip è pronta a fare il suo ingresso nel reality lunedì 17 febbraio. Si tratta di Patrizia Rossetti, classe 1958, nota conduttrice italiana. (Continua dopo la foto)

Patrizia è stata velina al Festival di Sanremo con Claudio Cecchetto nel 1982 e da lì è iniziata la sua carriera televisiva come conduttrice per tanti anni su Rete 4. Nel 2005 ha partecipato come concorrente a La Fattoria e a Il circo per l’estate. Nel 2018 ha vinto Pechino Express – Avventura in Africa. Insomma, non è nuova ai reality e pare che abbia deciso di confrontarsi anche con il Grande Fratello Vip. Voi che cosa ne pensate?

Le ultime indiscrezioni

Oltre al possibile ingresso, praticamente quasi confermato essendo 361Magazine molto vicino ad Alfonso Signorini, di Patrizia Rossetti nel web sono stati fatti altri nomi. Sembra che siano pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia anche Arianna David, ex Miss Italia e naufraga de L’Isola dei Famosi, e Sara Tommasi. Inoltre anche Giovanni Ciacci ha manifestato più volte l’intenzione di partecipare al reality. Chi vorreste vedere nella Casa tra questi?

Il televoto

Venerdì Serena Enardu non è stata salvata dal pubblico nel confronto con Licia Nunez. Tuttavia, non era prevista nessuna eliminazione. Serena, dunque, era la prima candidata all’eliminazione di lunedì 17 e con lei, i concorrenti, hanno deciso di mandare al televoto Fabio Testi.

Per il momento l’attore ha superato indenne le ultime nomination che lo vedevano candidato all’uscita. Inoltre, è dall’inizio del reality che il pubblico è contro Serena Enardu. Infatti, nella prima settimana Alfonso Signorini aveva chiesto tramite televoto se Serena poteva rimanere in Casa per una settimana per chiarire il suo rapporto con Pago. L’esito è stato negativo.

La produzione, però, dopo un paio di settimane, ha deciso di far entrare la tronista come una concorrente ufficiale. Nel televoto che l’ha vista protagonista e in cui il pubblico ha deciso di eliminarla, non era prevista l’eliminazione.

Inevitabilmente sono sorte molte critiche nei confronti del programma per questo “trattamento di favore” riservato all’ex tronista sarda. Gli utenti social stanno piano piano cambiando idea anche su Pago. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Grande Fratello Vip?