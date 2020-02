“Mammina indignata…”: Chiara Ferragni esce di seno, il costume rainbow mostra più del dovuto [FOTO]

La dedica di Chiara Ferragni a Fedez in occasione di San Valentino

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di festeggiare San Valentino insieme al loro figlioletto Leone in uno chalet nel Monte Bianco. Ovviamente la nota influencer cremonese non poteva astenersi da fare una dedica social alla sua dolce metà in occasione della festa degli innamorati.

Nel suo account che da poco ha raggiunto i 18 milioni di seguaci, l’mprenditrice digitale ha infatti postato una gallery delle sue dieci foto preferite con il rapper milanese. Stando alla stragrande maggioranza dei follower, sono scatti che di certo simboleggiano le tappe più importanti della loro storia d’amore, ovvero dalla gravidanza, alle nozze a Noto, alla nascita del primo figlio Leone Lucia.

L’influencer cremonese esce di seno

Ma nelle ultime ore Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione su di sé per qualcos’altro. Nel suo account Instagram la moglie di Fedez ha postato una nuova foto da sapore decisamente bollente. A quanto pare è un omaggio alla comunità LGTB indossando un costume intero della sua collezione con i colori dell’arcobaleno, il raimbow, simbolo dell’associazione che accomuna gay, lesbiche, bisessuali e transgender.

Ma l’influencer cremonese ha fatto parlare gli utenti per la sua uscita di seno. Infatti il costume ha delle ampie aperture sui lati mostrando così più del dovuto. Ovviamente l’iniziativa della madre di Leone è piaciuta moltissimo ai seguaci ottenendo migliaia di likes e commenti. (Continua dopo il post)

La storia d’amore di Chiara Ferragni e Fedez

Per chi non lo sapesse, Chiara Ferragni e Fedez si sono conosciuti solo quattro anni fa mentre erano a un pranzo con amici comuni. L’influencer cremonese e il rapper si sono fidanzati solo dopo alcuni mesi e tantissime provocazioni su Instagram.

Mentre la proposta di matrimonio è giunta proprio sul palco di un concerto dell’ex giudice di X Factor. Le nozze, invece, si sono celebrate nel settembre del 2018, in diretta sui loro canali social nella meravigliosa cornice di Noto, città barocca delle Sicilia. Qualche mese prima c’era stata la nascita del loro primogenito Leone Lucia.