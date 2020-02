Grande Fratello Vip: un concorrente sbotta nella notte e minaccia di uscire

Un concorrente nella notte ha avuto una reazione di rabbia e ha minacciato di uscire. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: un concorrente ha una reazione di rabbia nella notte

Nella notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 14 febbraio, un concorrente ha avuto uno sfogo di rabbia minacciando di uscire.

Si tratta di Andrea Montovoli. L’attore ha iniziato a dire che per lui è stato “un San Valentino di m***” in quanto non ha ricevuto nessuna sorpresa, nemmeno un piccolo messaggio dalla sua fidanzata. Molto contrariato per questa mancanza, Andrea ha annunciato che nella prossima puntata potrebbe abbandonare il gioco. Voi che cosa ne pensate?

La fidanzata misteriosa di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli non ha mai parlato della sua situazione sentimentale prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi ha confessato che la sua mente e il suo cuore sono impegnati. Tuttavia, non ha mai voluto parlarne e non ha mai fatto il nome della sua fidanzata.

Per questi motivi nel web gli utenti si sono divisi. Qualcuno pensa che la polemica di Andrea sia fuori luogo dal momento che lui stesso ha sempre fatto di tutto per nascondere o tutelare questa sua relazione. Voi che cosa ne pensate?

Il segreto

L’attore, tuttavia, ha accesso la curiosità dei telespettatori parlando sottovoce con Paolo e rivelando un fatto inaspettato. Pare che nel confessionale, Andrea, sia riuscito a parlare di un argomento del suo passato che conoscono solo in pochissimi. Si tratta di una cosa che l’ha fatto soffrire molto.

Andrea ha confessato che essere riuscito a parlarne è la sua vittoria. Tuttavia, per paura che se ne possa parlare in puntata in prima serata davanti a tutti, ha anche pensato ad abbandonare il reality. Che cosa deciderà di fare alla fine?

Le ultime novità del GF Vip

La scorsa puntata ha visto nascere alcuni dissapori tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, Licia Nunez e Adriana Volpe, Licia Nunez e Pago. Paola Di Benedetto ha avuto l’opportunità di sentire una canzone di Federico Rossi scritta apposta per lei, Adriana Volpe ha rivisto il marito.

Al televoto ci sono Fabio Testi e Serena Enardu, la quale è vista molto male dal pubblico ma ultimamente è riuscita a mantenere un certo equilibrio con Pago. Nella prossima puntata di lunedì 17 febbraio ci sarà anche un nuovo ingresso, ovvero Patrizia Rossetti, secondo le ultime indiscrezioni.