Amici 19, Andreas Muller a sorpresa commenta quello che è successo in puntata: ‘Io so come ci si sente’

Andreas Muller, inaspettatamente, ha commentato quello che è successo nella puntata di Amici 19 di sabato 15 febbraio

Amici 19: Andreas Muller commenta l’infortunio di Federico Pietrucci

Sabato 15 febbraio è andata in onda la puntata di Amici 19 e all’inizio Maria De Filippi ha spiegato al pubblico che un concorrente è stato costretto a ritirarsi dal talent.

Si trattava di Federico Pietrucci, ballerino di hip hop, il quale ha riportato una frattura alla mano e per questo motivo non poteva prepararsi in vista del Serale, qualora fosse stato scelto.

Andreas Muller, inaspettatamente, ha commentato attraverso il suo profilo Instagram quello che è successo. Oggi Andreas lavora come professionista ad Amici. Ma anche lui, quando ha partecipato al talent, ha subito un infortunio che l’ha costretto a ritirarsi. Era appena stato ammesso al Serale e doveva andare nella famosa casetta e, provando una coreografia, si è fatto male. Ha dovuto lasciare il programma, ma l’anno dopo si è ripresentato e poi ha vinto.

Andreas non commenta mai quello che accade nel programma ma questa volta, vista la situazione uguale alla sua, ha deciso di dire due parole a Federico. Per lui è stato un piacere lavorare con il concorrente perchè ha anima e uno studio alle spalle che gli permetterà di andare avanti.

Lui, più di chiunque altro, sa come ci si sente perciò ha voluto dare il suo supporto al ballerino e dirgli di reagire e di credere in se stesso. Che cosa ne pensate di questo gesto? (Continua dopo la foto)

La risposta di Federico

Ovviamente, Federico ha risposto subito al post di Andreas. Il ballerino l’ha ringraziato per le belle parole, ricambiando il piacere di aver potuto studiare con professionisti come loro e poi ha promesso che si vedranno presto. Questo significa che probabilmente Federico prenderà in considerazione l’idea di ritornare ad Amici nella prossima edizione. (Continua dopo il post)

I concorrenti pronti per il Serale

Federico aveva avuto l’opportunità di sostenere l’esame per il Serale ma era stato fermato. Ad oggi i concorrenti che sicuramente vedremo sul palco di Amici 19 sono le cantanti Nyv, Giulia e Gaia e i ballerini Talisa, Nicolai, Javier e Valentin. Mancano ancora tre maglie verdi da assegnare. I concorrenti rimasti in gara sono Stefano, Martina, Francesco, Jacopo e Matteo.