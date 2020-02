Paul Walker, collega distrutta dalla sua morte: “Facevo uso di droga”

Paul Walker: la collega Michelle Rodriguez rivela di essere uscita distrutta dalla morte

Ci sarà anche Paul Walker in Fast Furious 5, programmato per lunedì 17 febbraio su Italia 1 alle ore 21.20. L’attore originario di Los Angeles aveva raggiunto la notorietà proprio grazie al personaggio di Brian O’Conner della popolare saga, prima che un terribile incendio su una Porsche Carrera GT lo portasse via. Morto il 30 settembre 2013, la notizia spezzò il cuore ai fan e all’intero cast.

Tra le persone maggiormente colpite dall’accaduto Michelle Rodriguez, dichiaratasi impazzita all’indomani dalla morte del collega. Ma la ferita lasciata dal terribile avvenimento era molto più profonda, tanto da indurla a fare uso di droghe.

Uso di droghe

Lo rivelò l’attrice stessa in The Reality of Truth, documentario dove confessò la sua reazione alla scomparsa di Paul Walker. Per almeno un anno – rivelò – si è comportata da animale. Si chiedeva cosa potesse fisicamente fare per evitare di pensare a quanto la vita ti possa sfuggire via in un attimo.

Il viaggio intrapreso dalla Rodriguez le fece fare conoscenza dell’ayahuasca, una sostanza stupefacente assunta da alcune tribù peruviane. Ha provato di tutto per scappare da sé stessa, ma l’ayahuasca le ha portato tristezza.

A dire il vero, non crede che tristezza sia la parola più corretta, bensì gelosia. Era gelosa di Paul Walker perché se n’era andato prima di lei. Sentiva concluso il percorso su questa terra e non vedeva l’ora di espiare i propri peccati.

Paul Walker: il successo di Fast and Furious

Oggi quel periodo appartiene al passato. E Michelle affronta la vita con maggiore consapevolezza. Purtroppo il fato ha voluto che Walker li lasciasse in giovane età, in suo onore gli amici gli hanno tributato vari omaggi, genuini e sinceri.

A oltre sei anni dall’accaduto è possibile celebrarne la memoria ammirandolo nella parte che lo ha consacrato all’attenzione del grande pubblico.

Fast and Furious 5 fu uno straordinario successo al botteghino: con un budget di 125 milioni di dollari, l’opera ne incassò più di 626. Eccezionali le auto guidate, dalla Ford GT40 alle Dodge Charger, così come il cast, comprensivo delle star Vin Diesel e Dwayne “The Rock” Johnson.