Federico Pietrucci ha rilasciato una piccola intervista dopo il ritiro per infortunio. Ecco le dichiarazioni del ballerino di Amici 19

Amici 19: lo sfogo di Federico Pietrucci dopo il ritiro per infortunio

Sabato 15 febbraio gli affezionati di Amici 19 hanno visto Federico Pietrucci senza la tuta caratteristica degli allievi della scuola. Maria De Filippi ha comunicato che il ballerino si è fatto male ad una mano e per questo motivo non sarebbe stato in grado di prepararsi per il Serale nel caso fosse stato scelto.

Federico in studio ha ringraziato tutti i professori, Maria, i professionisti, tutti quelli che lavorano al programma e soprattutto i suoi compagni d’avventura. Dopo aver lasciato definitivamente lo studio di Amici 19, Federico ha rilasciato alcune dichiarazioni alle telecamere di WittyTv.

Il ballerino ha parlato di Amici non soltanto come un talent ma come un punto d’incontro. Nell’essere a contatto con persone diverse, lui ha avuto l’opportunità di capire molte cose, sia a livello artistico, ma soprattutto a livello personale.

Federico ha svelato che durante il percorso sono successe tante cose, anche tante cadute durante le prove per cui ha avuto bisogno spesso di fisioterapia. Purtroppo è stato colpito ancora dalla sfortuna e questa volta serve un po’ più di tempo per recuperare. Una volta che il suo corpo ritornerà al 100%, Federico ha detto che prenderà in considerazione la possibilità di tornare nella prossima edizione.

Il rapporto con Timor

Timor Steffens, coreografo internazionale e insegnante ad Amici 19, è forse colui che è rimasto più colpito da questo ritiro. Timor ha sempre sostenuto molto Federico e l’ha aiutato a superare la difficoltà che aveva a livello d’espressione nella danza. Il coreografo ha abbracciato forte Federico quando ha lasciato il programma e poi gli ha riservato bellissime parole sui social. Le loro strade si incroceranno di nuovo?

Il sostegno di Andreas Muller

Il caso di Federico è quasi uguale a quello che accadde ad Andreas Muller. Quest’ultimo, entrato al Serale e vicino all’ingresso in casetta, si fece male durante le prove. Fu davvero un brutto colpo per lui, ma l’anno successivo si è ripresentato ai casting, è arrivato in finale e poi ha vinto il talent alzando la coppa dorata.

Per questo Andreas ha voluto dedicare alcune parole a Federico per incoraggiarlo a non abbattersi e credere in se stesso. Lui ha anima e uno studio serio alle spalle che gli permetterà di andare avanti nella sua carriera da ballerino.