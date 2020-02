Lo strappo in mezzo alle gambe, Aurora Ramazzotti lo mostra ai fan: la foto imbarazzante

Il talento di Aurora Ramazzotti

Come i suo genitori, anche Aurora Ramazzotti ha deciso di percorrere la strada del mondo dello spettacolo. La primogenita di Eros e Michelle Hunziker, infatti, da qualche de po’ è un’affermata speaker su Radio 105 oltre ad essere un’influencer molto seguita su Instagram.

La giovane sul suo account conta più di un milione e mezzo di follower che ogni giorno allieta con gag divertenti con la madre e foto col fidanzato Goffredo Cerza. Ma di recente la sorella maggiore di Sole e Celeste ha attirato l’attenzione su di sé per uno scatto che mostra le sue guance. Per quale ragione questa inquadratura?

Aurora Ramazzotti mostra le sue calze sfilate su Instagram

Alcune ore fa Aurora Ramazzotti ha postato sul suo seguitissimo account IG, precisamente tra le Stories uno foto molto particolare. Intenta a guidare la sua auto, la figlia di Michelle Hunziker ha realizzato uno scatto dall’alto inquadrando le sue gambe. La giovane influencer aveva una minigonna, e nel frattempo ha rivelato di essere stata protagonista di una piccola disavventura.

In poche parole le calze che aveva appena indossato si sono immediatamente sfilate. Ma l’attenzione di tutti coloro che la seguono sul social network è andata altrove. Infatti la fidanzata di Goffredo Cerza ha mostrato più del dovuto. (Continua dopo la foto)

Lo scherzo subito da Michelle Hunziker da parte della sua truccatrice

Restando in famiglia, di recente la madre di Aurora Ramazzotti è stata vittima di uno scherzo. Michelle Hunziker alcuni giorni fa si trovava lontana dalle figlie e dal marito Tomaso Trussardi. Quindi la soubrette svizzera ha trascorso la notte in un albergo. A quel punto la sua make up artist ha deciso di vendicarsi svegliandola alle quattro del mattino.

L’intero scherzo è stato documentato tra le Stories di Instagram della truccatrice. Mentre qualche ora da La conduttrice di Striscia la Notizia si è vista fare delle domande sulla nostra esistenza da parte della figlioletta Celeste.