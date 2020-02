Colla sui genitali della moglie per gelosia: uomo kenyota sotto accusa

Un giovane kenyota di 36 anni, ha applicato della colla sui genitali della moglie per gelosia. Un gesto estremo e folle che gli costerà la libertà. Il 36 enne infatti dovrà rispondere di queste grave lesioni fisiche arrecate alla donna dinanzi al giudice.

Colla sui genitali della moglie: una convinzione sbagliata porta l’uomo al folle gesto

Originario del Kenya, Dennis Mumo, 36 anni, questo il nome dell’uomo, era convinto che la moglie lo tradisse ripetutamente con altri uomini. I suoi sospetti erano nati per aver intravisto alcune chat attraverso i profili social della moglie sul cellulare. I sospetti che la donna ricevesse i suoi amanti a casa mentre lui era a lavoro, lo hanno dunque spinto a trovare una soluzione, a dir poco estrema.

Ha dunque comprato una colla super potente e ha preso e immobilizzato la moglie con la forza. Poi ha cosparso le sue parti intime con questa colla, per evitare che si reiterasse ancora il tradimento. La donna ha cominciato ad urlare per il dolore, dal momento che ha riportato gravi ustioni, e dunque Dennis è stato costretto a condurla in ospedale.

L’onore più importante della vita?

Dennis si era fortemente convinto che sua moglie inviasse foto hot ad altri uomini attraverso i sociale. Un simile smacco gli avrebbe rovinato la reputazione di uomo. Il gesto dunque di applicare colla sui genitali della moglie, senza pensare alle conseguenze, voleva indicare non solo la tutela della propria vita di coppia ma anche della sua figura di maschio.

Rischio di sterilità per la donna

Quella colla sui genitali della moglie farà dunque passare a Dennis un brutto quarto d’ora. La polizia infatti ha tratto l’uomo in arresto e lo ha interrogato. La sua risposta non ha lasciato adito a dubbi. Il suo gesto voleva essere da monito alla moglie, affinché gli fosse fedele. Data la sua confessione, ora il giovane dovrà andare a processo.

La conseguenza più grave arriverà però per la donna. I suoi genitali risultano completamente ustionati e ci vorrà del tempo prima che si rimetta come deve. Dunque la giovane non solo avrà per sempre “il marchio” di quella follia del marito, ma con molta probabilità rischia anche di rimanere sterile.